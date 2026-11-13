Μέσι: Επιστρέφει στο «Μονουμεντάλ» για το φιλικό με τη Ρίβερ Πλέιτ

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Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Αργεντινή με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, η οποία ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Ρίβερ Πλέιτ στις 19 Ιανουαρίου 2027, στο «Μονουμεντάλ».

Μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική βραδιά ετοιμάζεται στο Μπουένος Άιρες, καθώς η Ρίβερ Πλέιτ θα υποδεχθεί την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η αναμέτρηση ανακοινώθηκε επίσημα την Παρασκευή (13/11), επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών για την επιστροφή του Αργεντινού σταρ στο ιστορικό γήπεδο.

Για τον Μέσι, το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα επιστρέψει στο στάδιο όπου στις 6 Οκτωβρίου αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής, στην αναμέτρηση με το Μπενίν.

Παράλληλα, εφόσον αγωνιστεί, θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στην πατρίδα του με τη φανέλα συλλόγου σε κανονική φιλική αναμέτρηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μέσι έχει αντιμετωπίσει ξανά τη Ρίβερ Πλέιτ, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το 2015, όταν η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 3-0 στην Ιαπωνία, με τον ίδιο να ανοίγει το σκορ.

Η αναμέτρηση της 19ης Ιανουαρίου αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον, με τον Μέσι να επιστρέφει μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, αυτή τη φορά ως αντίπαλος της Ρίβερ Πλέιτ.