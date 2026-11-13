Η Euroleague θυμήθηκε την πρόκριση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπαρτσελόνα το 2011: «Από τις πιο τρελές ατμόσφαιρες» (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί απόψε την Μπαρτσελόνα στο «Telekom Center Athens» (21:15) για την 11η αγωνιστική της Euroleague.
Με αφορμή το μεγάλο ντέρμπι, η Euroleague θυμήθηκε την αδιανόητη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι «πράσινοι» οπαδοί το 2011, όταν οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν στα play-offs.
Το «τριφύλλι» είχε πάρει την πρόκριση με 3-1, επικρατώντας με 78-67 στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς μέσα στο «σπίτι» του. Στη συνέχεια, μάλιστα, κέρδισε την Σιένα με 77-69 στον ημιτελικό και την Μακάμπι Τελ Αβίβ με 78-70 στον τελικό, κατακτώντας το τρόπαιο.
Η Euroleague έγραψε στην ανάρτησή της: «Αναδρομή στα playoffs του 2010/11, όταν ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την τότε πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα μπροστά σε 20.000+ οπαδούς, δημιουργώντας μία από τις πιο θορυβώδεις και τρελές ατμόσφαιρες στην ιστορία της Euroleague. Απόψε, συναντιούνται ξανά στο ίδιο ακριβώς γήπεδο!».
Δείτε την ανάρτηση:
Throwback to the 2010/11 Playoffs, when @Paobcgr faced the then-reigning champions @FCBbasket in front of 20,000+ fans, creating one of the loudest and craziest atmospheres in EuroLeague history ☘️⭐️ Tonight, they meet again in the very same arena! #EveryGameMatters https://t.co/E7dBp1MdBI— EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2026