Η Euroleague θυμήθηκε την πρόκριση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπαρτσελόνα το 2011: «Από τις πιο τρελές ατμόσφαιρες» (vid)

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Ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και την Μπαρτσελόνα, η Euroleague θυμήθηκε την… μάχη των δύο ομάδων στα play-offs την σεζόν 2010-11.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί απόψε την Μπαρτσελόνα στο «Telekom Center Athens» (21:15) για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Με αφορμή το μεγάλο ντέρμπι, η Euroleague θυμήθηκε την αδιανόητη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι «πράσινοι» οπαδοί το 2011, όταν οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν στα play-offs.

Το «τριφύλλι» είχε πάρει την πρόκριση με 3-1, επικρατώντας με 78-67 στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς μέσα στο «σπίτι» του. Στη συνέχεια, μάλιστα, κέρδισε την Σιένα με 77-69 στον ημιτελικό και την Μακάμπι Τελ Αβίβ με 78-70 στον τελικό, κατακτώντας το τρόπαιο.

Η Euroleague έγραψε στην ανάρτησή της: «Αναδρομή στα playoffs του 2010/11, όταν ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την τότε πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα μπροστά σε 20.000+ οπαδούς, δημιουργώντας μία από τις πιο θορυβώδεις και τρελές ατμόσφαιρες στην ιστορία της Euroleague. Απόψε, συναντιούνται ξανά στο ίδιο ακριβώς γήπεδο!».

Δείτε την ανάρτηση: