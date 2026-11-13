Nations League: Ελλάδα έτοιμη για όλα, σκοράρει στο Άμστερνταμ και «στριμώχνει» την Ολλανδία

Μια ακόμη σπουδαία βραδιά περιμένει την Ελλάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο Nations League, αυτή τη φορά στη Johan Cruyff Arena του Άμστερνταμ απέναντι στην Ολλανδία.

Η σέντρα της αναμέτρησης για την 5η αγωνιστική στο Group 2 της League A, είναι προγραμματισμένη για τις 21:45.

Η Ολλανδία ήταν η μεγάλη κερδισμένη της προηγούμενης αγωνιστικής, καθώς το 2-1 επί της Σερβίας σε συνδυασμό με το Ελλάδα - Γερμανία 0-0, την έφερε στην πρώτη θέση του ομίλου.

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Παρά το γεγονός πως είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και έφτασε δίκαια στην επικράτηση, η αμυντική της λειτουργία παρουσίασε αρκετά προβλήματα. Ιδιαίτερα μετά το 1-1, οι «οράνιε» έδωσαν αρκετούς χώρους στην αντίπαλό τους, η οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 14 τελικές προσπάθειες, αποτυπώνοντας τις αδυναμίες που εμφάνισε η ομάδα του Τσάβι στα μετόπισθεν.

Το αποψινό παιχνίδι με την Ελλάδα είναι κομβικής σημασίας για τη συνέχεια. Εφόσον πάρει τους τρεις βαθμούς, η Ολλανδία θα βρεθεί μια ανάσα από την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Εφόσον η Γερμανία δεν καταφέρει να νικήσει τη Σερβία, η Ολλανδία θα εξασφαλίσει τόσο την παρουσία της στην επόμενη φάση, όσο και την πρώτη θέση στο Group 2. Διαφορετικά, η αναμέτρηση στο Βερολίνο την προσεχή Δευτέρα (16/11) ενδέχεται να εξελιχθεί σε τελικό, καθώς παραμένει ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο τριπλής ισοβαθμίας στους 11 βαθμούς.

Στο 6.00 απόδοση να τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου η Γερμανία

Σε επίπεδο απουσιών, ο αρχηγός Φαν Ντάικ και ο επιθετικός Μπρόμπεϊ είναι εκτός μάχης ελέω τραυματισμών. Στον αντίποδα, σημαντική είναι η επιστροφή του Ντε Γιονγκ.

Η Ελλάδα είναι πλέον φάτσα με την πρόκληση να ολοκληρώσει με επιτυχία την προσπάθεια που ξεκίνησε στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, όπου η εικόνα της ήταν υπερβατική απέναντι στα φαβορί. Και να επιχειρήσει την πρόκριση που θα διαψεύσει πανηγυρικά τις αρχικές προβλέψεις, οι οποίες την ήθελαν να παλεύει για την αποφυγή της τελευταίας θέσης του ομίλου.

Η Ελλάδα στην πρεμιέρα πήρε σπουδαίο διπλό (1-2) στο Βελιγράδι χάρη στο γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις, ενώ συνέχισε με νέα, τεράστια, εκτός έδρας νίκη (0-1) επί της Γερμανίας. Στις δύο αναμετρήσεις της Τούμπας πήρε ισάριθμους βαθμούς κόντρα σε Ολλανδία (2-2) και «νασιονάλμανσάφτ» (0-0).

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει καταφέρει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις αγώνων με διαφορετικές ανάγκες. Μπορεί να παίξει κυριαρχικά απέναντι σε ομάδες ίδιου ή μικρότερου βεληνεκούς, μπορεί να παίξει και ποδόσφαιρο αντίδρασης απέναντι σε ποιοτικότερους αντιπάλους.

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Με τέσσερις βαθμούς στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, η Ελλάδα θα εξασφαλίσει την παρουσία της στα προημιτελικά. Στο σενάριο ήττας απόψε στο Άμστερνταμ, η Ελλάδα θα χρειαστεί οπωσδήποτε τη νίκη απέναντι στη Σερβία την τελευταία αγωνιστική.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους Ζαφείρη και Σάλιακα, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κουρμπέλη, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Εξ ορισμού φαβορί της αναμέτρησης η Ολλανδία, για μια σειρά από προφανείς λόγους. Η Ελλάδα ωστόσο παραμένει ένα επικίνδυνο αουτσάιντερ, με ικανότητα να απειλήσει τους «οράνιε» στο τρανζίσιον. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Τζόλης 1+ σουτ στην εστία & Ολλανδία Over 5,5 κόρνερ σε απόδοση 5.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

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