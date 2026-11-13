Με επένδυση 2,76 εκατ. ευρώ, η Lidl Ελλάς επαναλειτουργεί αναβαθμισμένο το κατάστημα στην Αγία Παρασκευή

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Πλήρως ανανεωμένο και εκσυγχρονισμένο υποδέχεται ξανά το καταναλωτικό κοινό το κατάστημα της Lidl Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων 475-477. Η επένδυση, συνολικού ύψους 2.762.000 ευρώ, εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο της εταιρείας για τη διαρκή αναβάθμιση του δικτύου της και την παροχή μιας σύγχρονης, άνετης και βιώσιμης αγοραστικής εμπειρίας.

Το κατάστημα διαθέτει αναβαθμισμένο χώρο πώλησης 1.400 τ.μ., σχεδιασμένο με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την άνετη περιήγηση και την καλύτερη ανάδειξη της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων υψηλής ποιότητας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και την εξοικονόμηση χρόνου για τους καταναλωτές, το ανανεωμένο κατάστημα ενσωματώνει σύγχρονες λύσεις και υποδομές:

Ταχύτητα στις συναλλαγές: Λειτουργούν 4 παραδοσιακά ταμεία καθώς και 9 self - checkout ταμεία, δίνοντας τη δυνατότητα για γρήγορη και ευέλικτη ολοκλήρωση των αγορών.

Φρεσκοψημένες επιλογές καθημερινά: Ο αναβαθμισμένος χώρος bake - off προσφέρει καθημερινά φρεσκοψημένο ψωμί και αρτοσκευάσματα, που ψήνονται συνεχώς εντός του καταστήματος.

Άνετη πρόσβαση & πράσινη κινητικότητα: Στον εξωτερικό χώρο διατίθενται 147 θέσεις στάθμευσης, νέο προστατευτικό στέγαστρο για καρότσια, καθώς και υποδομή φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με 7 θέσεις φόρτισης Ι.Χ., ενισχύοντας τις επιλογές βιώσιμης μετακίνησης.

Περιβαλλοντική μέριμνα: Ενσωματώνεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος ανακύκλωσης, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακυκλώνουν εύκολα συσκευασίες κατά την επίσκεψή τους.

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην ελληνική αγορά, εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές της και ανταποκρινόμενη έμπρακτα στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών για ποιότητα, ταχύτητα, προσιτές τιμές και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Επισκεφθείτε τη Lidl Ελλάς και στα:

corporate.lidl.gr

linkedin.com/company/lidl-hellas

facebook.com/lidlgr

instagram.com/lidl_hellas

youtube.com/lidlhellas

tiktok.com/@lidlhellas