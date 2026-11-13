Παναιτωλικός: Συνεχίζει το… ψάξιμο για προπονητή και θέλει να το «τελειώσει» άμεσα

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Στόχος της διοίκησης είναι να βρεθεί ο διάδοχος του Γιάννη Αναστασίου μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Οι παίκτες του Παναιτωλικού επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις μετά το ρεπό που πήραν, αλλά δεν θα βρουν νέο προπονητή.

Η διοίκηση του Παναιτωλικού συνεχίζει τις επαφές για τον διάδοχο του Γιάννη Αναστασίου, χωρίς ωστόσο να προκύπτει συμφωνία με κάποιον τεχνικό.

Ο Παναιτωλικός φέρεται να είχε συζητήσεις με τους Μαρίνο Ουζουνίδη, Μίλαν Ράσταβατς και Λεωνίδα Βόκολο.

Στόχος των ανθρώπων της ομάδας του Αγρινίου είναι το συγκεκριμένο θέμα να ξεκαθαρίσει αν όχι σήμερα, μέσα στο Σαββατοκύριακο προκειμένου ο «εκλεκτός» να έχει μία εβδομάδα στη διάθεση του για να δουλέψει την ομάδα ενόψει του αγώνα με τον Βόλο Elabet την Κυριακή 22/11.