Stoiximan Super League: Best Goal της 10ης αγωνιστικής ο Γιαννιώτας

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Ο επιθετικός του Άρη πέτυχε το ένα από τα τρία γκολ στη νίκη του Άρη επί του Παναιτωλικού.

Ο 33χρονος άσος βρήκε δίχτυα στο 58ο λεπτό και διαμόρφωσε το τελικό 3-0, στη νίκη του Άρη επί του Παναιτωλικού για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το συγκεκριμένο τέρμα συγκέντρωσε το 52,86% των ψήφων, αφήνοντας αρκετά πίσω τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Η σχετική ανακοίνωση:

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Best Goal 10ης αγωνιστικής:

1. Γ. Γιαννιώτας 52,86%

2. Τ. Μπολίβαρ 19,78%

3. Μ. Κόμπναν 19,40%

4. Α. Ζίβκοβιτς 7,21%

5. Ζ. Ουρτάδο 0,75%