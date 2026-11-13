Stoiximan Super League: Best Goal της 10ης αγωνιστικής ο Γιαννιώτας

Ο 33χρονος άσος βρήκε δίχτυα στο 58ο λεπτό και διαμόρφωσε το τελικό 3-0, στη νίκη του Άρη επί του Παναιτωλικού για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Το συγκεκριμένο τέρμα συγκέντρωσε το 52,86% των ψήφων, αφήνοντας αρκετά πίσω τους υπόλοιπους υποψηφίους.
Η σχετική ανακοίνωση:
Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Best Goal 10ης αγωνιστικής:
1. Γ. Γιαννιώτας 52,86%
2. Τ. Μπολίβαρ 19,78%
3. Μ. Κόμπναν 19,40%
4. Α. Ζίβκοβιτς 7,21%
5. Ζ. Ουρτάδο 0,75%