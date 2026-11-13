Αποκάλυψη από την πρόεδρο της Ρίο Άβε: «Γιατί ο Αντρέ Λουίζ επέλεξε τον Ολυμπιακό αντί της Μπενφίκα»

Το παρασκήνιο της μεταγραφής του Αντρέ Λουίζ στον Ολυμπιακό, παρά το έντονο ενδιαφέρον της Μπενφίκα, έφερε στο φως η πρόεδρος της Ρίο Άβε, Αλεξαντρίνα Κρουζ, δίνοντας τη δική της εξήγηση για την κατάληξη της υπόθεσης.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που απασχόλησαν έντονα τη μεταγραφική περίοδο του περασμένου Ιανουαρίου, με τους Πειραιώτες να καταφέρνουν τελικά να εξασφαλίσουν την υπογραφή του, αφήνοντας πίσω τους τον ανταγωνισμό των «αετών» της Λισαβόνας. Η μετακίνησή του κόστισε 6,75 εκατομμύρια ευρώ.

Μιλώντας στην πορτογαλική εφημερίδα «A BOLA», η επικεφαλής της Ρίο Άβε θέλησε να ξεκαθαρίσει πως η επιλογή του Ολυμπιακού δεν προέκυψε από κάποια αποτυχία των συζητήσεων με την Μπενφίκα, αλλά από την αξιολόγηση του συνόλου των όρων που υπήρχαν στο τραπέζι.

Όπως εξήγησε, η οικονομική προσφορά δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο σε μια μεταγραφική διαπραγμάτευση. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι επιμέρους συμφωνίες, οι ρήτρες και φυσικά η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Άλλωστε, όπως σημείωσε, σε κάθε τέτοια διαδικασία εμπλέκονται τρεις πλευρές: η ομάδα που παραχωρεί τον παίκτη, εκείνη που επιθυμεί να τον αποκτήσει και ο ίδιος ο αθλητής.

Η Αλεξαντρίνα Κρουζ απάντησε και στην κριτική που δέχθηκε για τους χειρισμούς της υπόθεσης, τονίζοντας πως είναι εύκολο να διατυπώνονται απόψεις χωρίς να υπάρχει πλήρης γνώση των πραγματικών δεδομένων.

Η πρόταση των «ερυθρόλευκων» ήταν εκείνη που υπερτερούσε στη συνολική αξιολόγηση, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ρίο Άβε, η οποία υπογράμμισε πως οι όροι που συμφωνήθηκαν με τον Ολυμπιακό ήταν οι πλέον συμφέροντες για τον πορτογαλικό σύλλογο.

Έτσι, παρά την προσπάθεια της Μπενφίκα να κάνει δικό της τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, ο δρόμος του Αντρέ Λουίζ οδήγησε τελικά στον Πειραιά, με την πρόεδρο της Ρίο Άβε να δίνει πλέον τη δική της εκδοχή για μια μεταγραφική υπόθεση που είχε απασχολήσει έντονα την πορτογαλική αγορά.