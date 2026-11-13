Ελλαδάρα έτοιμη για πρόκριση με γαλανόλευκο πάθος και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις*!

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Η Εθνική έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση! Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 21:45, η Ελλάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ολλανδία για το Nations League. Στόχος ένα αποτέλεσμα που θα την φέρει αγκαλια με την πρόκριση στα προημιτελικά, ενώ στη Superbet, η αναμέτρηση συνοδεύεται από Super αποδόσεις και δύο ενισχυμένους συνδυασμούς!

Η Ελλάδα δοκιμάζεται απέναντι στην Ολλανδία, σε μία αναμέτρηση που απαιτεί συγκέντρωση, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Οι «οράνιε» θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Η Εθνική αναζητά τις δικές της στιγμές για να απειλήσει και να διεκδικήσει ένα σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα.

Το Ολλανδία – Ελλάδα δίνει ξεχωριστό χρώμα στην ποδοσφαιρική βραδιά της Παρασκευής.

Ολλανδία – Ελλάδα: Με πίστη και στόχο το αποτέλεσμα!

Για την Ελλάδα, η αμυντική συνοχή και οι σωστές αποφάσεις με την μπάλα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μία ανταγωνιστική εμφάνιση.

Απέναντι στην πίεση των γηπεδούχων, η Εθνική καλείται να περιορίσει τους χώρους, να κερδίσει μονομαχίες και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει. Η ψυχραιμία στην τελική προσπάθεια και η συγκέντρωση στις στατικές φάσεις μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές.

Στις Super αποδόσεις* της Superbet, η Ολλανδία έχει το προβάδισμα:

Ολλανδία νίκη: 1.64 *

Ισοπαλία: 4.60 *

Ελλάδα νίκη: 5.35*

Γκολ, κάρτες και κόρνερ για την Ελλάδα σε Super Ενισχυμένη Απόδοση 3.20*!

Η παρουσία της Εθνικής βρίσκεται στο επίκεντρο ενός Super Ενισχυμένου* συνδυασμού που περιλαμβάνει:

Ελλάδα Over 0.5 γκολ.

Ελλάδα Over 1.5 κάρτες.

Ελλάδα Over 2.5 κόρνερ.

Super Ενισχυμένη Απόδοση από 2.50 σε 3.20*!

Για την επιβεβαίωση απαιτούνται τουλάχιστον ένα γκολ, δύο κάρτες και τρία κόρνερ για την Ελλάδα.

Ένας συνδυασμός που συνδέει την επιθετική παρουσία της γαλανόλευκης με τις μονομαχίες και τη δραστηριότητά της κοντά στην αντίπαλη περιοχή.

Σάμερβιλ και Παυλίδης: Οι τελικές προσπάθειες σε ενισχυμένη απόδοση 3.80*!

Ο δεύτερος ενισχυμένος συνδυασμός της Superbet στρέφεται στις ατομικές προσπάθειες δύο παικτών:

Κρισένσιο Σάμερβιλ Over 2.5 σουτ.

Βαγγέλης Παυλίδης Over 2.5 σουτ.

Ενισχυμένη απόδοση από 3.40 σε 3.80*!

Ο συνδυασμός επιβεβαιώνεται εφόσον οι δύο ποδοσφαιριστές καταγράψουν τουλάχιστον τρία σουτ ο καθένας. Η επιλογή αφορά συνολικά σουτ, όχι αποκλειστικά σουτ στην εστία.

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SuperSocial* από τη Superbet! Έχεις παίξει μπάλα και ξέρεις; Δείχνεις τις γνώσεις σου στην Super στοιχηματική κοινότητα και ξεχωρίζεις ανάμεσα σε χιλιάδες creators, δελτία και αναλύσεις μπαίνοντας σε Supet Πρόγραμμα Ανταμοιβής! SuperSocial*, ΕΔΩ μιλάνε οι παίκτες!

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.