Ολλανδία: Εκτός αποστολής ο αντικαταστάτης του Φαν Ντάικ - Η 23άδα των «Οράνιε»

Οριστικοποιήθηκε η 23άδα της Ολλανδίας για τη σημερινή αναμέτρηση με την Εθνική Ελλάδας (13/11, 21:45), στο Άμστερνταμ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Nations League.

Ο Τσάβι Ερνάντεθ ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του, με τον Σεπ Φαν Ντεν Μπεργκ να αποτελεί το τελευταίο όνομα που έμεινε εκτός της τελικής λίστας. Έτσι, ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός της Μπρέντφορντ δεν θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της χώρας του.



Ο Φαν Ντεν Μπεργκ είχε κληθεί για πρώτη φορά στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ολλανδίας, προκειμένου να καλύψει το κενό του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο οποίος αποχώρησε από την αποστολή εξαιτίας τραυματισμού.

Παράλληλα, εκτός πλάνων είχε τεθεί και ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ, με αποτέλεσμα ο Ολλανδός τεχνικός να προχωρήσει σε αλλαγές στις αρχικές του επιλογές.

Η 23άδα της Ολλανδίας για το ματς με την Ελλάδα



Τερματοφύλακες: Βερμπρούγκεν, Ρουφς, Φλέκεν.

Αμυντικοί: Χεϊρτράουντα, Μάατσεν, Φαν Χέκε, Γιούριεν Τίμπερ, Φαν Ντε Φεν, Ντάμφρις.

Μέσοι: Ζεχιέλ, Κουίντεν Τίμπερ, Φέερμαν, Ράιντερς, Τιλ, Κόπμαϊνερς, Φρένκι Ντε Γιονγκ.

Επιθετικοί: Κλάιφερτ, Μέερντινκ, Σάμερβιλ, Χάκπο, Λανγκ, Μάλεν, Φαν Μπόμελ.