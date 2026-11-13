«Στόχος του Παναθηναϊκού να συγκρίνεται με τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, είμαστε ακόμα στην αρχή»

Ο εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιώργος Σταθόπουλος με δήλωση του στην εκπομπή Center Fox και τον Βασίλη Βέργη δίνει το στίγμα της σπουδαίας συμφωνίας των Πρασίνων για την ονοματοδοσία του Βοτανικού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο κ.Σταθόπουλος για τη συμφωνία Παναθηναϊκού-Novibet:

«Στόχος μας είναι να συγκρινόμαστε με τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και στον τρόπο που λειτουργούμε, αναπτυσσόμαστε και επιλέγουμε τους συνεργάτες μας. Η συμφωνία με τη Novibet είναι τεράστιας σημασίας για εμάς και για το νέο μας γήπεδο. Έχουμε μεγαλώσει με έναν Παναθηναϊκό πρωτοπόρο και οφείλουμε να φροντίζουμε ώστε ο σύλλογος να συνεχίσει να πρωτοπορεί και να καινοτομεί στα αθλητικά δρώμενα της χώρας.

Θα ήθελα να τονίσω και κάτι ακόμη που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός εργάζονται άνθρωποι που όχι μόνο αγαπούν πραγματικά τον σύλλογο, αλλά είναι και κορυφαίοι στον τομέα τους. Αυτός ο συνδυασμός είναι που μας επιτρέπει να πετυχαίνουμε σημαντικά αποτελέσματα, όχι μόνο στη συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά και σε όσες έχουν προηγηθεί, καθώς και σε όλα όσα προετοιμάζουμε για το νέο μας γήπεδο. Η αγορά αναγνωρίζει το όραμα και τις δυνατότητές μας, και αυτό αποτυπώνεται τόσο στις υφιστάμενες όσο και στις νέες συνεργασίες μας.

Είμαι βέβαιος ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα είναι πραγματικά περήφανος για αυτό που δημιουργούμε. Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η νέα εποχή θα συνδυαστεί με πολύ μεγάλες επιτυχίες για τον σύλλογο.

Και είμαστε ακόμη στην αρχή!»