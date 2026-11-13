Ζιντάν: «Η ήττα είναι μέρος της διαδικασίας μάθησης»

Ο Ζινεντίν Ζιντάν δεν έδειξε να αγχώνεται για την ήττα της Γαλλίας από την Ιταλία (3-1) στο Nations League, που ήταν και η πρώτη του ως προπονητής των «τρικολόρ».

«Αρχίσαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν καλοί στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και στην κατοχή της μπάλας. Δυσκολευτήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ήμασταν καλοί με την μπάλα, αλλά όχι αμυντικά. Ήμασταν στο παιχνίδι, αλλά αμυντικά ήμασταν λιγότερο σταθεροί, χάσαμε μονομαχίες. Ήμασταν λιγότερο αποτελεσματικοί χωρίς την μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο, καταρρεύσαμε, ειδικά μετά το δεύτερο γκολ που δεχτήκαμε. Χάσαμε την ψυχραιμία μας, αλλά είναι μέρος της διαδικασίας μάθησης», δήλωσε ο Γάλλος ομοσπονδιακός τεχνικός και πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να αλλάξουμε κάτι εξ΄αιτίας μιας ήττας».

Όσον αφορά στον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος έχασε τον αγώνα στην Ιταλία λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο, ο Ζιντάν εξέφρασε αισιοδοξία ενόψει του τελευταίου αγώνα της φάσης των ομίλων εναντίον της Τουρκίας την Κυριακή στο Μπορντό: «Ελπίζω να είναι διαθέσιμος για την Κυριακή. Αυτό ήταν το σχέδιο, αυτό θέλουμε».

Οι «πετεινοί», που βρίσκονται αυτήν την στιγμή στη δεύτερη θέση του 1ου ομίλου, ισόβαθμοί με την Ιταλία, θα προκριθούν στα προημιτελικά του Nations League με ισοπαλία εναντίον της Τουρκίας, που κατετάγη τελευταία στον όμιλο.