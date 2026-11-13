Η Λεβερκούζεν προσπαθεί να κρατήσει τον Κοφάν αλλά εκείνος… θέλει Άρσεναλ

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κριστιάν Κοφάν επιδιώκει η Λεβερκούζεν, αλλά ο 20χρονος φορ, που έχει εντυπωσιάσει με το ταλέντο του, θέλει να παίξει στην Αγγλία, έχοντας πρόταση από την Άρσεναλ.

Η Μπάγερ δεν θέλει να τον παραχωρήσει και τού πρόσφερε την επέκταση του συμβολαίου του για δύο επιπλέον χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2031, θέλοντας να βάλει ρήτρα εξαγοράς στα 100 εκατ. ευρώ, όπως σχετικά αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ του BBC Sport, αλλά ο Κοφάν απάντησε αρνητικά.

Ο Καμερουνέζος άσος ξεκίνησε δυναμικά τη φετινή σεζόν έχοντας ήδη τρία γκολ σε έξι συμμετοχές με την Μπάγερ, προκαλώντας το ενδιαφέρον των Τότεναμ, Αστον Βίλα και Εβερτον, αλλά ο ίδιος θέλει να φορέσει τη φανέλα των “κανονιέρηδων” το προσεχές καλοκαίρι. Το κόστος της μεταγραφής, αν ολοκληρωθεί, αναμένεται να φθάσει τα 60 εκατ. ευρώ.