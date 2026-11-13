MLS: Υποψήφιος για τρίτο σερί βραβείο MVP ο Μέσι

Η Major League Soccer ανακοίνωσε την Πέμπτη (12/11) τους φιναλίστ για οκτώ ατομικά βραβεία της σεζόν, με τον Λιονέλ Μέσι να αποτελεί το μεγάλο φαβορί για το βραβείο Landon Donovan MVP.

Ανάμεσα στους πέντε υποψηφίους βρίσκεται κι ο 17χρονος Κέιβαν Σάλιβαν, ο οποίος ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στη Φιλαδέλφεια Γιούνιον. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι έχει κατακτήσει το συγκεκριμένο βραβείο στις δύο προηγούμενες σεζόν και διεκδικεί πλέον την τρίτη διαδοχική διάκριση.

Στην κανονική περίοδο του φετινού πρωταθλήματος σημείωσε 26 γκολ, περισσότερα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή, ενώ μοίρασε και 17 ασίστ, επίδοση που ήταν η δεύτερη καλύτερη στη λίγκα. Την πεντάδα των υποψηφίων συμπληρώνουν ο Εβάντερ της Σινσινάτι, ο Γκιγιέρμε της Χιούστον Ντάιναμο και ο Χάνι Μούχταρ της Νάσβιλ.

Για το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της χρονιάς «Σίγκι Σμιντ» υποψήφιοι είναι ο Μπ. Τζέι. Κάλαχαν της Νάσβιλ, ο Γιοάν Νταμέ της Σεντ Λούις Σίτι και ο Γέσπερ Σόρενσεν των Βανκούβερ Γουάιτκαπς. Η Νάσβιλ του Κάλαχαν κατέκτησε το Supporters' Shield, ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο με 23 νίκες, τρεις ισοπαλίες και οκτώ ήττες, συγκεντρώνοντας 77 βαθμούς.