Τα συγχαρητήρια και η ευχή του Μπαρτζώκα στον Βεζένκοφ (vid)

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι, μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια, κάνοντας και ειδική μνεία στον Σάσα Βεζένκοφ, που έγινε ο πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» στην Euroleague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Συγχαρητήρια για την πολύ καλή εμφάνιση. Ήταν πολύ σημαντικό. Ξέρετε πριν από μερικές μέρες σκοράραμε 57 πόντους σε ολόκληρο το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα και σήμερα είχαμε τόσους στο ημίχρονο. Έχει να κάνει με το να προπονούμαστε καλά, να μείνουμε μαζί και τελικά να παίζουμε έτσι.

Μια ιδιαίτερη αφιέρωση στον Σάσα για για αυτό του το επίτευγμα. Μεγάλο κατόρθωμα σε τόσο μικρή ηλικία, να σπάσει το ρεκόρ σκοραρίσματος. Κάποιοι άλλοι παίζουν μέχρι τα 40 για να το κάνουν. Σάσα σου εύχομαι περισσότερα επιτεύγματα, τίτλους με τον Ολυμπιακό και να απολαμβάνεις το μπάσκετ».