Τα συγχαρητήρια και η ευχή του Μπαρτζώκα στον Βεζένκοφ (vid)

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Συγχαρητήρια για την πολύ καλή εμφάνιση. Ήταν πολύ σημαντικό. Ξέρετε πριν από μερικές μέρες σκοράραμε 57 πόντους σε ολόκληρο το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα και σήμερα είχαμε τόσους στο ημίχρονο. Έχει να κάνει με το να προπονούμαστε καλά, να μείνουμε μαζί και τελικά να παίζουμε έτσι.
Μια ιδιαίτερη αφιέρωση στον Σάσα για για αυτό του το επίτευγμα. Μεγάλο κατόρθωμα σε τόσο μικρή ηλικία, να σπάσει το ρεκόρ σκοραρίσματος. Κάποιοι άλλοι παίζουν μέχρι τα 40 για να το κάνουν. Σάσα σου εύχομαι περισσότερα επιτεύγματα, τίτλους με τον Ολυμπιακό και να απολαμβάνεις το μπάσκετ».
Coach Georgios Bartzokas was full of praise for Sasha Vezenkov after his incredible record-breaking achievement! 👏🔴⚪ And the message was clear: Here's to many more milestones and unforgettable moments ahead, Sasha! 💪🔥 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OLYDUB— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 12, 2026