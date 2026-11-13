Oλυμπιακός για το ρεκόρ του Βεζένκοφ: «Ιστορικό κεφάλαιο στο απίστευτο ταξίδι του Σάσα»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε το δικό της μήνυμα για το ιστορικό επίτευγμα του Σάσα Βεζένκοφ, που έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των «ερυθρόλευκων» στην Ευρωλίγκα.

Αναλυτικά το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός:



«Ένα ακόμα ιστορικό κεφάλαιο στο απίστευτο ταξίδι του Σάσα Βεζένκοφ με τα «ερυθρόλευκα». Ο MVP μας έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών του Ολυμπιακού στην ιστορία της EuroLeague, ξεπερνώντας τον θρυλικό Βασίλη Σπανούλη!



Από τους πρώτους του πόντους με τη φανέλα μας κόντρα στην Χίμκι του Μπαρτζώκα το 2018, μέχρι τον ιστορικό του 3.553ο πόντο, ζήστε ξανά τα highlights αυτού του αξιοσημείωτου ταξιδιού!



Συγχαρητήρια, Σάσα! Τα καλύτερα έρχονται!».

