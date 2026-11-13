Οριστικό deal της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με Ποτσετίνο!

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Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Premier League, αφού ήρθε σε οριστική συμφωνία με τους «κόκκινους διάβολους», για να διαδεχθεί τον Μάικλ Κάρικ.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον Αργεντινό προπονητή, έχοντας λάβει και το «πράσινο φως» από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ.

O Μαουρίσιο Ποτσετίνο θα επιστρέψει σε πάγκο ομάδας της Premier League μετά την θητεία του στην Τσέλσι, που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2024, για να διαδεχθεί τον Μάικλ Κάρικ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πλέον, απομένει το τυπικό της ανακοίνωσης, προκειμένου ο Αργεντινός τεχνικό να αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά του ως ο νέος προπονητής των «κόκκινων διάβολων».