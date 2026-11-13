Οριστικό deal της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με Ποτσετίνο!

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον Αργεντινό προπονητή, έχοντας λάβει και το «πράσινο φως» από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ.
O Μαουρίσιο Ποτσετίνο θα επιστρέψει σε πάγκο ομάδας της Premier League μετά την θητεία του στην Τσέλσι, που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2024, για να διαδεχθεί τον Μάικλ Κάρικ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Πλέον, απομένει το τυπικό της ανακοίνωσης, προκειμένου ο Αργεντινός τεχνικό να αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά του ως ο νέος προπονητής των «κόκκινων διάβολων».
🚨🇺🇸 BREAKING: Manchester United appoint Mauricio Pochettino as new head coach, here we go! Deal done and green light from US Federation as Poch has agreed all terms on Wednesday. New era at #MUFC. 🆕🇦🇷 https://t.co/dilW4upttj— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2026