Επιστροφή στις νίκες για τους Σίξερς

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Οι Φιλαδέλφεια 76ερς μετά την ήττα από τους Μπόστον Σέλτικς, ξέσπασαν στους Τορόντο Ράπτορς, επικρατώντας με 123-112.

Οι Καναδοί ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο ματς, αφού προηγήθηκαν με 33-24 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Σίξερς απάντησαν με επί μέρους 36-27 το δεύτερο δωδεκάλεπτο, με το ημίχρονο να κλείνει στην ισοπαλία (60-60).

Στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι και έκαναν επί μέρους 36-27, για να μπουν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο έχοντας προβάδισμα 9 πόντων (96-87), με τους Σίξερς να ελέγχουν την κατάσταση φτάνοντας στο φινάλε με άνεση στη νίκη.

Ο Ταϊρίς Μάξεϊ με 27 πόντους, 2 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Φιλαδέλφεια 76ερς, με τον Αρ Τζέι Μπάρετ να ξεχωρίζει για τους Τορόντο Ράπτορς, με 31 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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