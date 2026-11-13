Η Ρεάλ θέλει τον Χακόμπο Ραμόν για αντικαταστάτη του Ρούντιγκερ

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν σχεδιάζει να κρατήσει στο δυναμικό της τον Αντόνιο Ρούντιγκερ καθώς το καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιο της ισπανικής ομάδας με τον 33χρονο Γερμανό διεθνή στόπερ.

Ο Ρούντιγκερ το περασμένο καλοκαίρι είχε μεγάλη πρόταση από την Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας, η οποία τού πρόσφερε τις τριπλάσιες (!) αποδοχές, αλλά την απέρριψε, αφού είχε αποφασίσει την παραμονή του στο «Μπερναμπέου». Τώρα όμως σκέφτεται ξανά την πρόταση των Αράβων, αφού βλέπει την Ρεάλ αρνητική στο να τού προσφέρει νέο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «AS» ο Ζοσέ Μουρίνιο θέλει τον Χακόμπο Ραμόν για να πάρει τη θέση του Ρούντιγκερ στο κέντρο της άμυνας των «μπλάνκος». Ο 21χρονος Ισπανός στόπερ έχει συμβόλαιο με την Κόμο μέχρι το καλοκαίρι του 2030 και το κασέ του φθάνει τα 40 εκατ. ευρώ.