Η Βέρντερ Βρέμης ενεργοποιεί τη ρήτρα για να κρατήσει τον Φίλκρουγκ

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Η Βέρντερ Βρέμης ολοκληρώνει τις διαπραγματεύσεις με τη Γουέστ Χαμ για να κρατήσει τα δικαιώματα του Νίκλας Φίλκρουγκ.

Ο 33χρονος Γερμανός επιθετικός, που αγωνίζεται στην Βέρντερ ως δανεικός από την Γουέστ Χαμ, έχει αποδείξει τη χρησιμότητα του και έχει κερδίσει μια θέση στη βασική ενδεκάδα των «πρασίνων».

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του «Sky in Germany» η γερμανική ομάδα είχε συμφωνήσει με τη Γουέστ Χαμ στο δανεισμό ενός χρόνου, με οψιόν αγοράς στα 12 εκατ. ευρώ, την οποία θέλει να ενεργοποιήσει από τώρα.

Ο Γερμανός φορ έχει αναγεννηθεί αγωνιστικά στη Βρέμη, έχοντας 12 γκολ σε 11 συμμετοχές, αναγκάζοντας τους ιθύνοντες της Βέρντερ να ενεργοποιήσουν την ρήτρα αγοράς του.