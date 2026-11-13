Το NBA τιμώρησε με τρεις αγωνιστικές τον Σμαρτ για την μπουνιά στον Μπάσεϊ

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Ο Μάρκους Σμαρτ θα «πληρώσει» την πολύ άσχημη αντίδραση που είχε στο επεισόδιο με τον Τσαρλ Μπάσεϊ, στην διάρκεια της αναμέτρησης των Χιούστον Ρόκετς με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Ο έμπειρος γκαρντ των Ρόκετς αφού αντάλλαξε μερικές κουβέντες με τον σέντερ των Ουόριορς, του έριξε γροθιά στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Η ενέργεια του Μάρκους Σμαρτ, ωστόσο δεν έμεινε ατιμώρητη από την πειθαρχική επιτροπή του NBA, που τιμώρησε τον 33χρονο γκαρντ με ποινή αποκλεισμού τριών αγώνων.