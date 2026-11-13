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Το NBA τιμώρησε με τρεις αγωνιστικές τον Σμαρτ για την μπουνιά στον Μπάσεϊ

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Μάρκους Σμαρτ θα «πληρώσει» την πολύ άσχημη αντίδραση που είχε στο επεισόδιο με τον Τσαρλ Μπάσεϊ, στην διάρκεια της αναμέτρησης των Χιούστον Ρόκετς με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Ο έμπειρος γκαρντ των Ρόκετς αφού αντάλλαξε μερικές κουβέντες με τον σέντερ των Ουόριορς, του έριξε γροθιά στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Η ενέργεια του Μάρκους Σμαρτ, ωστόσο δεν έμεινε ατιμώρητη από την πειθαρχική επιτροπή του NBA, που τιμώρησε τον 33χρονο γκαρντ με ποινή αποκλεισμού τριών αγώνων.

Το NBA τιμώρησε με τρεις αγωνιστικές τον Σμαρτ για την μπουνιά στον Μπάσεϊ