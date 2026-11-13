Το NBA τιμώρησε με τρεις αγωνιστικές τον Σμαρτ για την μπουνιά στον Μπάσεϊ

Ο έμπειρος γκαρντ των Ρόκετς αφού αντάλλαξε μερικές κουβέντες με τον σέντερ των Ουόριορς, του έριξε γροθιά στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από τους διαιτητές της αναμέτρησης.
Η ενέργεια του Μάρκους Σμαρτ, ωστόσο δεν έμεινε ατιμώρητη από την πειθαρχική επιτροπή του NBA, που τιμώρησε τον 33χρονο γκαρντ με ποινή αποκλεισμού τριών αγώνων.
The NBA is suspending Houston Rockets guard Marcus Smart for three games for punching Golden State center Charles Bassey on Wednesday night, sources tell ESPN. https://t.co/QOQFFyBd7I— Shams Charania (@ShamsCharania) November 12, 2026