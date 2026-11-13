H Ιταλία νίκησε την Γαλλία εντός έδρας για πρώτη φορά μετά από 64 χρόνια!

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Η Ιταλία επικράτησε της Γαλλίας με 3-1 στο «Σαν Σίρο», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League, βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό σερί εντός έδρας αγώνων απέναντι στους «Τρικολόρ».

Ήταν 5 Μαΐου του 1962 όταν η Ιταλία επικρατούσε της Γαλλίας με 2-1 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο γήπεδο της Φιορεντίνα, το Αρτέμιο Φράνκι, με δύο γκολ του Ζοσέ Αλταφίνι.

Έκτοτε, υπήρξε ένα σερί έξι αγώνων (φιλικών ή επίσημων), που η Γαλλία έφευγε αλώβητη από ιταλικό έδαφος, έχοντας δύο ισοπαλίες και τέσσερις νίκες, εκ των οποίων οι τρεις την τελευταία 15ετια.

Αυτό το αρνητικό σερί 64 χρόνων, ωστόσο σταμάτησε για την Ιταλία στην αναμέτρηση της Πέμπτης (12/11), αφού η Σκουάντρα Ατζούρα κάνοντας ανατροπή, πήρε τη νίκη με 3-1 στο κατάμεστο Σαν Σίρο.