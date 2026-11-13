H Ιταλία νίκησε την Γαλλία εντός έδρας για πρώτη φορά μετά από 64 χρόνια!

Ήταν 5 Μαΐου του 1962 όταν η Ιταλία επικρατούσε της Γαλλίας με 2-1 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο γήπεδο της Φιορεντίνα, το Αρτέμιο Φράνκι, με δύο γκολ του Ζοσέ Αλταφίνι.
Έκτοτε, υπήρξε ένα σερί έξι αγώνων (φιλικών ή επίσημων), που η Γαλλία έφευγε αλώβητη από ιταλικό έδαφος, έχοντας δύο ισοπαλίες και τέσσερις νίκες, εκ των οποίων οι τρεις την τελευταία 15ετια.
Αυτό το αρνητικό σερί 64 χρόνων, ωστόσο σταμάτησε για την Ιταλία στην αναμέτρηση της Πέμπτης (12/11), αφού η Σκουάντρα Ατζούρα κάνοντας ανατροπή, πήρε τη νίκη με 3-1 στο κατάμεστο Σαν Σίρο.
1962 - Dopo non esserci riuscita nei 6 precedenti incontri (2N, 4P), l'Italia ha vinto un match casalingo contro la Francia per la prima volta dal 2-1 del 5 maggio 1962 (doppietta di Altafini in amichevole in quel caso). Ritorno. #ItaliaFrancia #NationsLeague— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 12, 2026