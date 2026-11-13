Οι ΗΠΑ θέλουν τον Γκουαρδιόλα για την εθνική ομάδα!

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Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο βρίσκεται προ των πυλών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και οι διοικούντες την ομοσπονδία των ΗΠΑ, αναζητούν τον διάδοχο του Αργεντινού προπονητή.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Athletic», πρώτος στόχος είναι ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος είναι ελεύθερος μετά το «διαζύγιο» με την Μάντσεστερ Σίτι, το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Ισπανός τεχνικός, θεωρείται η ιδανική επιλογή για την θέση του ομοσπονδιακού στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, μετά τις πολυάριθμες επιτυχίες του στην Ευρώπη με την Μπαρτσελόνα, την Μπάγερν Μονάχου και την Μάντσεστερ Σίτι.

Ωστόσο, η οριστικοποίηση της συμφωνίας δεν θα είναι εύκολη, καθώς ο Γκουαρδιόλα απέρριψε πρόσφατα αντίστοιχη πρόταση από την ιταλική ομοσπονδία.