Οι ΗΠΑ θέλουν τον Γκουαρδιόλα για την εθνική ομάδα!

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Athletic», πρώτος στόχος είναι ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος είναι ελεύθερος μετά το «διαζύγιο» με την Μάντσεστερ Σίτι, το περασμένο καλοκαίρι.
Ο Ισπανός τεχνικός, θεωρείται η ιδανική επιλογή για την θέση του ομοσπονδιακού στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, μετά τις πολυάριθμες επιτυχίες του στην Ευρώπη με την Μπαρτσελόνα, την Μπάγερν Μονάχου και την Μάντσεστερ Σίτι.
Ωστόσο, η οριστικοποίηση της συμφωνίας δεν θα είναι εύκολη, καθώς ο Γκουαρδιόλα απέρριψε πρόσφατα αντίστοιχη πρόταση από την ιταλική ομοσπονδία.