Οι Πίστονς λύγισαν τους Ουίζαρντς σε συγκλονιστική ματσάρα μετά από δύο παρατάσεις!

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Οι Ντιτρόιτ Πίστονς χρειάστηκαν δύο παρατάσεις για να κάμψουν την αντίσταση των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, επικρατώντας με 144-140

Το ματς ήταν αμφίρροπο από το ξεκίνημα με τους Πίστονς να έχουν σταθερά το προβάδισμα για τρία δωδεκάλεπτο, όμως οι Ουίζαρντς διατήρησαν επαφή με το σκορ και εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους στην τελευταία περίοδο.

Οι γηπεδούχοι έκαναν επί μέρους 31-27 στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, με τον Τράε Γιάνγκ να στέλνει το ματς στην παράταση ισοφαρίζοντας με τρίποντο σε 121-121, 2'' πριν την λήξη της κανονικής διάρκειας.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι Ουίζαρντς ξεκίνησαν με σερί 7-0, όμως οι Πίστονς είχαν την απάντηση και αφού μείωσαν στον πόντο (128-127), έκαναν νέο σερί 5-0 για να πάρουν το προβάδισμα με 132-130.

Ο Έι Τζέι Ντιμπάντσα, όμως ισοφάρισε ξανά για τους Ουίζαρντς σε 132-132, στέλνοντας το ματς σε δεύτερη παράταση, δίνοντας συνέχεια στην συγκλονιστική ματσάρα που πρόσφεραν οι δύο ομάδες!

Η δεύτερη παράταση ξεκίνησε με σερί 5-0 από τους Πίστονς, με τους Ουίζαρντς να παλεύουν για να μείνουν στο ματς, όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν καλύτερες αποφάσεις στο φινάλε και έφυγαν από την Ουάσινγκτον με τη νίκη.

O Kέιντ Κάνινγχαμ με 52 πόντους, 5 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τρέι Γιάνγκ να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς έχοντας 37 πόντους, 2 ριμπάουντ και 14 ασίστ.

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