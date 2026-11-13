Οι Τίμπεργουλβς ισοπέδωσαν τους Μάβερικς

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Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς, διαλύοντας τους αντιπάλους τους με το επιβλητικό 133-94

Οι «Λύκοι» πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης, κυριαρχώντας πλήρως απέναντι στους Τεξανούς, που ήταν ανήμποροι να ακολουθήσουν τον ρυθμό των Τίμπεργουλβς.

Οι γηπεδούχοι ουσιαστικά «καθάρισαν» το ματς από το τρίτο δωδεκάλεπτο, κάνοντας διαχείριση δυνάμεων στην τελευταία περίοδο, με τον Κρις Φιντς να δίνει χρόνο στη second unit.

Ο Μπόουνς Χάιλαντ με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Τίμπεργουλβς με τον Ζακ Ρισασέ να ξεχωρίζει για τους Μάβερικς με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης