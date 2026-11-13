Οι Σανς πήραν την «μάχη» κόντρα στους Χόρνετς

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Οι Φοίνιξ Σανς με εκπληκτική εμφάνιση στην τέταρτη περίοδο, λύγισαν τους Σάρλοτ Χόρνετς επικρατώντας με 101-96.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 28-22 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα πέντε πόντων (55-50).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Χόρνετς έκαναν επί μέρους 26-17, για να πάρουν το προβάδισμα, μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο έχοντας αβαντάζ τεσσάρων πόντων (72-76).

Οι γηπεδούχοι, όμως πάτησαν... γκάζι στο τέταρτο δωδεκάλεπτο και έκαναν επί μέρους 27-19 για να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση, για να φτάσουν στην 5η τους νίκη στη σεζόν.

Ο Ντέβιν Μπούκερ με 30 πόντους, 1 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σανς, με τον Κόμπι Ουάιτ να ξεχωρίζει για τους Χόρνετς με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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