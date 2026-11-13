ΠΑΟΚ – Παρτιζάν: Μαζί στη Θύρα 4 οι οπαδοί των δύο ομάδων!

Ένα ξεχωριστό χρώμα αναμένεται να έχει το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν, καθώς στις εξέδρες θα αποτυπωθούν για ακόμη μία φορά οι ιδιαίτερες σχέσεις που συνδέουν τους οπαδούς των δύο συλλόγων.

Συγκεκριμένα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ και της Παρτιζάν θα βρεθούν μαζί στη Θύρα 4 της Τούμπας, παρακολουθώντας από κοινού τη φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων. Πρόκειται για μία εικόνα που έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία, καθώς η αδελφοποίηση ανάμεσα στους οπαδούς των δύο συλλόγων είναι γνωστή και αποτελεί έναν ισχυρό δεσμό που διατηρείται εδώ και χρόνια.

Η αναμέτρηση, επομένως, δεν θα έχει ενδιαφέρον μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, αλλά και στις εξέδρες. Εκεί όπου οι ασπρόμαυροι φίλοι του Δικεφάλου θα υποδεχθούν τους Σέρβους οπαδούς, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη τους για τις δύο ομάδες.

ΠΑΟΚ και Παρτιζάν διατηρούν μια ξεχωριστή σχέση σε οπαδικό επίπεδο και το συγκεκριμένο φιλικό αποτελεί ακόμη μία ευκαιρία να επιβεβαιωθεί στην πράξη ο δεσμός που ενώνει τις δύο πλευρές.

Έτσι, η Θύρα 4 θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης των οπαδών των δύο ομάδων, σε μια εικόνα που ξεπερνά τα όρια μιας απλής φιλικής αναμέτρησης.

Υπενθυμίζεται πως το γιορτινό πρόγραμμα θα αρχίσει αρκετές ώρες πριν από τη σέντρα, καθώς από τις 12:00 το μεσημέρι θα στηθεί ένα μεγάλο event έξω από το γήπεδο, με πρωταγωνιστές μικρούς και μεγάλους φίλους της ομάδας. Την παρουσίαση των εκδηλώσεων θα αναλάβει ο Γιώργος Μαυρίδης, ενώ το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μουσική, παιχνίδια, διαγωνισμούς, ποδοσφαιρικές δοκιμασίες και αρκετές εκπλήξεις.

Ξεχωριστή θέση στις εκδηλώσεις θα έχει η Fan Zone, η οποία θα φιλοξενηθεί στον περιβάλλοντα χώρο της Τούμπας. Εκεί, οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν από κοντά ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να εξασφαλίσουν αυτόγραφα, σε μια ευκαιρία άμεσης επαφής με τους πρωταγωνιστές της αγαπημένης τους ομάδας.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ετοιμάσει περισσότερα από 1.000 δώρα για τους επισκέπτες. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται ασπρόμαυρες φανέλες, αντίτυπα του EA SPORTS FC 27, δωροεπιταγές και πολλά ακόμη δώρα με το σήμα του Δικεφάλου.