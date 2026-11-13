Έσωσε ματς πόιντ και πέρασε στα ημιτελικά η Πεγκούλα (vids)

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Η Τζέσικα Πεγκούλα κέρδισε τη συναρπαστική αναμέτρηση με τη Λίντα Νόσκοβα και πέρασε στην τετράδα του WTA Finals για τρίτη φορά στην καριέρα της.

Η 32χρονη Αμερικανίδα, Νο.5 στον κόσμο, λύγισε τη φετινή νικήτρια του Wimbledon (No.8) με 7-6(2), 4-6, 7-5 σε 2 ώρες και 45 λεπτά, αφού πρώτα έσωσε και ματς πόιντ στο 4-5 του καθοριστικού σετ.

Έτσι, πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά χάρη στην καλύτερη διαφορά σετ συγκριτικά με την Κόκο Γκοφ (Νο.4), που είχε νικήσει νωρίτερα τη Μάρτα Κόστγιουκ (Νο.10) με 6-4, 7-5 και ήταν στην αναμονή.

Η Πεγκούλα θα παίξει στα ημιτελικά με την πρώτη του Group 1, τη Μίρα Αντρέεβα, ενώ η Νόσκοβα θα περιμένει τη νικήτρια του αποψινού αγώνα ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα και την Ελίνα Σβιτολίνα, που θα γίνει περίπου τα μεσάνυχτα.

Το πρόγραμμα θα ανοίξει στις 22.00 με την αναμέτρηση της Αντρέεβα με την Καρολίνα Μούχοβα.