Παναθηναϊκός: Κόντρα στην Μπαρτσελόνα για να μείνει στην κορυφή

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο T-Center την Μπαρτσελόνα (21:15) για την 11η αγωνιστική της Euroleague, με τους «πράσινους» να θέλουν να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε χθες τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και πλέον η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή κόντρα στους Μπλαουγκράνα. Αντίθετα ο Λευτέρης Μαντζούκας δεν ακολούθησε το πρόγραμμα προπόνησης και παραμένει εκτός μάχης.
Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Σέκουλιτς αντιμετωπίζει δυο προβλήματα τραυματισμών. Ο Κέβιν Πάντερ θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες έξι εβδομάδες, ενώ στα πιτς παραμένει και ο Τόσαν Εβμπουόμουαν, ο οποίος ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού στα πλευρά.
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής
Τετάρτη (11/11)
Παρί - Φενέρμπαχτσε 111-109
Παρτίζαν - Μπασκόνια 80-66
Πέμπτη (12/11)
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73
Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 101-72
Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 102-87
Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις 83-86
Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας 105-84
Παρασκευή (13/11)
19:30: Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια
21:15: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
21:30: Βιλερμπάν - Μπεσίκτας
Η Βαθμολογία:
- Παναθηναϊκός 8-2
- Βαλένθια 8-3
- Ολυμπιακός 8-3
- Μπαρτσελόνα 7-3
- Ερυθρός Αστέρας 7-4
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-4
- Φενέρμπαχτσε 7-4
- Ζάλγκιρις 7-4
- Ντουμπάι 7-4
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5
- Παρτίζαν 6-5
- Παρί 5-6
- Αναντολού Εφές 4-6
- Μπεσίκτας 4-6
- Βίρτους Μπολόνια 4-6
- Βιλερμπάν 4-6
- Μπάγερν Μονάχου 3-8
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
- Αρμάνι Μιλάνο 1-10
- Μπασκόνια 1-10
Η επόμενη αγωνιστική (12η)
Τρίτη (17/11)
18:00 Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές
19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός
20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν
20:00 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν
21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας
21:30 Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Παρτίζαν - Βαλένθια
22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός
Τετάρτη (18/11)
19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης