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Παναθηναϊκός: Κόντρα στην Μπαρτσελόνα για να μείνει στην κορυφή

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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο T-Center (21:15, Novasports Prime) την Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της Euroleague, με τους «πράσινους» να στοχέυουν στη νίκη που θα τους διατηρήσει στην κορυφή.

 Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο T-Center την Μπαρτσελόνα (21:15) για την 11η αγωνιστική της Euroleague, με τους «πράσινους» να θέλουν να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας. 

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε χθες τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και πλέον η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή κόντρα στους Μπλαουγκράνα. Αντίθετα ο Λευτέρης Μαντζούκας δεν ακολούθησε το πρόγραμμα προπόνησης και παραμένει εκτός μάχης. 

Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Σέκουλιτς αντιμετωπίζει δυο προβλήματα τραυματισμών. Ο Κέβιν Πάντερ θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες έξι εβδομάδες, ενώ στα πιτς παραμένει και ο Τόσαν Εβμπουόμουαν, ο οποίος ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού στα πλευρά.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Τετάρτη (11/11)

 

 

 

 

 

Παρί - Φενέρμπαχτσε 111-109
Παρτίζαν - Μπασκόνια 80-66

Πέμπτη (12/11)

 

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73
Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 101-72
Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 102-87
Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις 83-86
Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας 105-84

Παρασκευή (13/11)

19:30: Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια
21:15: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
21:30: Βιλερμπάν - Μπεσίκτας

 

Η Βαθμολογία:

  1. Παναθηναϊκός 8-2
  2. Βαλένθια 8-3
  3. Ολυμπιακός 8-3
  4. Μπαρτσελόνα 7-3
  5. Ερυθρός Αστέρας 7-4
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 7-4
  7. Φενέρμπαχτσε 7-4
  8. Ζάλγκιρις 7-4
  9. Ντουμπάι 7-4
  10. Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5
  11. Παρτίζαν 6-5
  12. Παρί 5-6
  13. Αναντολού Εφές 4-6
  14. Μπεσίκτας 4-6
  15. Βίρτους Μπολόνια 4-6
  16. Βιλερμπάν 4-6
  17. Μπάγερν Μονάχου 3-8
  18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
  19. Αρμάνι Μιλάνο 1-10
  20. Μπασκόνια 1-10

Η επόμενη αγωνιστική (12η)

Τρίτη (17/11)

18:00 Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές
19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός
20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν
20:00 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν
21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας
21:30 Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Παρτίζαν - Βαλένθια
22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός

Τετάρτη (18/11)

19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης

Παναθηναϊκός: Κόντρα στην Μπαρτσελόνα για να μείνει στην κορυφή