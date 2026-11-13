Παναθηναϊκός: Κόντρα στην Μπαρτσελόνα για να μείνει στην κορυφή

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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο T-Center (21:15, Novasports Prime) την Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της Euroleague, με τους «πράσινους» να στοχέυουν στη νίκη που θα τους διατηρήσει στην κορυφή.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο T-Center την Μπαρτσελόνα (21:15) για την 11η αγωνιστική της Euroleague, με τους «πράσινους» να θέλουν να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε χθες τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και πλέον η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή κόντρα στους Μπλαουγκράνα. Αντίθετα ο Λευτέρης Μαντζούκας δεν ακολούθησε το πρόγραμμα προπόνησης και παραμένει εκτός μάχης.

Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Σέκουλιτς αντιμετωπίζει δυο προβλήματα τραυματισμών. Ο Κέβιν Πάντερ θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες έξι εβδομάδες, ενώ στα πιτς παραμένει και ο Τόσαν Εβμπουόμουαν, ο οποίος ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού στα πλευρά.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Τετάρτη (11/11)

Παρί - Φενέρμπαχτσε 111-109

Παρτίζαν - Μπασκόνια 80-66

Πέμπτη (12/11)

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73

Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 101-72

Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 102-87

Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις 83-86

Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας 105-84

Παρασκευή (13/11)

19:30: Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια

21:15: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα

21:30: Βιλερμπάν - Μπεσίκτας

Η Βαθμολογία:

Παναθηναϊκός 8-2 Βαλένθια 8-3 Ολυμπιακός 8-3 Μπαρτσελόνα 7-3 Ερυθρός Αστέρας 7-4 Ρεάλ Μαδρίτης 7-4 Φενέρμπαχτσε 7-4 Ζάλγκιρις 7-4 Ντουμπάι 7-4 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5 Παρτίζαν 6-5 Παρί 5-6 Αναντολού Εφές 4-6 Μπεσίκτας 4-6 Βίρτους Μπολόνια 4-6 Βιλερμπάν 4-6 Μπάγερν Μονάχου 3-8 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8 Αρμάνι Μιλάνο 1-10 Μπασκόνια 1-10

Η επόμενη αγωνιστική (12η)

Τρίτη (17/11)

18:00 Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν

20:00 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας

21:30 Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Παρτίζαν - Βαλένθια

22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός

Τετάρτη (18/11)

19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης