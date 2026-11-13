Ολλανδία όπως... Γερμανία: Πάει ξανά για αποτέλεσμα η Εθνική με φόντο την οκτάδα!

Η Εθνική Ελλάδας ρίχνεται απόψε στη μάχη και αντιμετωπίζει την Ολλανδία (21:45, Alpha, Novasports Start) με στόχο να πάρει ξανά αποτέλεσμα κόντρα στους Οράνιε, για να αγκαλιάσει την πρόκριση στους "8". Αποστολή στο Άμστερνταμ.

Η Εθνική το έκανε μία φορά, πήγε στο Άουγκσμπουργκ και εκεί που ελάχιστοι το περίμεναν, «πάτησε» τη Γερμανία και έφυγε με το «διπλό». Έτσι, με την ίδια... συνταγή και το ίδιο πλάνο, η Ελλάδα ταξίδεψε στο Άμστερνταμ για να αντιμετωπίσει την Ολλανδία.

Οι «Οράνιε» φιλοξενούν την Γαλανόλευκη στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Nations League. Η σέντρα της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 21:45 (20:45 ώρα Ολλανδίας).

Όσον αφορά τον στόχο της Εθνικής, η ομάδα θέλει να πάρει και εδώ αποτέλεσμα, όχι μόνο για ψυχολογικούς λόγους και να συνεχίσει το αήττητο σερί τεσσάρων αγώνων που έχει στον όμιλο, αλλά για να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την πρόκριση στους «8» του Nations League. Έτσι, με τουλάχιστον μία ισοπαλία απόψε, η Ελλάδα θα κρατάει την τύχη στα χέρια της σε πολύ μεγάλο βαθμό την τελευταία αγωνιστική κόντρα στη Σερβία στο κατάμεστο Πανθεσσαλικό.

Στη συνέχεια, σχετικά με την 11άδα της αναμέτρησης, με ευχάριστα νέα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το μεγάλο ματς η Ελλάδα, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να βλέπει τον Δημήτρη Κουρμπέλη να βγάζει όλη την τελευταία προπόνηση και έτσι να τίθεται στη διάθεσή του για την αναμέτρηση.

Ωστόσο, ο Γιοβάνοβιτς έχει κρατήσει εντελώς κλειστά τα χαρτιά του, ενώ όπως είπε στην συνέντευξη Τύπου, δεν αποκλείεται να ξεκινήσει βασικός κάποιος παίκτης που δεν αγωνίζεται κανονικά στη θέση του χαφ, αλλά έχει τεράστια θέληση να βοηθήσει την ομάδα.

Το ολλανδικό γήπεδο αναμένεται να έχει έντονο γαλανόλευκο χρώμα, καθώς οι Έλληνες οπαδοί αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών, εξαφανίζοντας μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τα 2600 εισιτήρια που διέθεσε η Ολλανδική Ομοσπονδία στην Εθνική. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να είναι ακόμη περισσότεροι οι Έλληνες στο γήπεδο, οι οποίοι θα είναι διάσπαρτοι στις κερκίδες, με την αγορά και μεμονωμένων εισιτηρίων.