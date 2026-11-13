Μαντσίνι: «Εχουμε πολλή δουλειά, μπορούμε να βελτιωθούμε»

Ως πιθανό σημείο αναφοράς για τους "ατσούρι" χαρακτήρισε ο Ρομπέρτο Μαντσίνι τη μεγάλη νίκη επί της Γαλλίας (3-1) στο Nations League.

«Θα θυμόμαστε αυτόν τον αγώνα, αλλά μπορούμε να βελτιωθούμε. Είναι σημαντικό να παίζουμε έναν αγώνα σαν τον αποψινό. Θα μπορούσαμε να δεχτούμε τρία ή τέσσερα γκολ αφού η Γαλλία άνοιξε το σκορ, αλλά κρατηθήκαμε σταθεροί και δείξαμε το στυλ μας», εξήγησε ο Ιταλός προπονητής. Έχοντας επιστρέψει στο τιμόνι της εθνικής ομάδας της Ιταλίας τον Ιούλιο, μετάτον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο το περασμένο καλοκαίρι για τρίτη συνεχόμενη φορά, ο Μαντσίνι δήλωσε ότι «δεν επρόκειτο για προσωπική εκδίκηση». «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω τους παίκτες μου να πετύχουν τους στόχους μας», τόνισε.

Ωστόσο, ο Μαντσίνι παραμένει επιφυλακτικός σχετικά με τις πιθανότητες της Ιταλίας να προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League, καθώς η ομάδα του βρίσκεται στην κορυφή του 1ου ομίλου, ισόβαθμη με την Γαλλία και έναν βαθμό μπροστά από το Βέλγιο, πριν από το ταξίδι στις Βρυξέλλες την Κυριακή:

«Η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει την Κυριακή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά υπάρχει ακόμα δουλειά που πρέπει να γίνει. Έχουμε μερικούς εξαιρετικούς νεαρούς παίκτες, αλλά χρειάζονται ακόμη βελτίωση».