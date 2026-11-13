Ένταση με πρωταγωνιστή τον Μπάτλερ στο φινάλε του Ρεάλ – Ερυθρός Αστέρας - Η χειρονομία προς τους φιλάθλους

Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του ο Τζάρεντ Μπάτλερ μετά τη βαριά ήττα του Ερυθρού Αστέρα από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 105-84, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Αμερικανός γκαρντ έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, όταν φέρεται να δέχθηκε ειρωνικά σχόλια από φιλάθλους που βρίσκονταν στις εξέδρες. Η αντίδρασή του ήταν έντονη, καθώς γύρισε προς την κερκίδα και έδειξε το μεσαίο δάχτυλο, προκαλώντας αίσθηση με την κίνησή του.

Πέρα από την ήττα της ομάδας του, ο Μπάτλερ δεν είχε καταφέρει να προσφέρει ιδιαίτερα ούτε στο αγωνιστικό κομμάτι. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με μόλις δύο πόντους, έχοντας 1/6 σουτ εντός πεδιάς, ενώ υπέπεσε και σε τέσσερα λάθη στα 12 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα που παρέμεινε στο παρκέ.