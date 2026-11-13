Μακάμπι: Με δύο σημαντικά ερωτήματα ενόψει Ολυμπιακού – Αμφίβολοι Μαντάρ και Μπρίσετ

Με αγωνιστικές απώλειες ενδέχεται να παραταχθεί η Μακάμπι Τελ Αβίβ απέναντι στον Ολυμπιακό, στην αναμέτρηση της προσεχούς Τρίτης (17/11) στην Κύπρο, για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Η αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, παρά το θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Όντεντ Κάτας, άφησε δύο σημαντικά προβλήματα τραυματισμών. Συγκεκριμένα, τόσο ο Γιαμ Μαντάρ όσο και ο Ο'Σέι Μπρίσετ αποχώρησαν με ενοχλήσεις και η συμμετοχή τους στο παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους» παραμένει αμφίβολη.

Ο Μαντάρ υπέστη κάταγμα στη μύτη, ενώ ο Μπρίσετ τραυματίστηκε στη μέση έπειτα από άσχημη πτώση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Είναι δεδομένο πως κανένας από τους δύο δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας για το σαββατιάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, με την κατάστασή τους ενόψει Ολυμπιακού να αξιολογείται τις επόμενες ημέρες.

Πρόκειται για δύο παίκτες που έχουν ενεργό ρόλο στο rotation της Μακάμπι. Ο Μαντάρ μετράει φέτος 11,5 πόντους, 4,8 ασίστ και 2,2 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, ενώ ο Μπρίσετ προσφέρει 8,1 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και μία ασίστ κατά μέσο όρο.

Έτσι, στην ισραηλινή ομάδα περιμένουν να διαπιστώσουν αν θα μπορέσουν να υπολογίζουν στις υπηρεσίες τους για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.