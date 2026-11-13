Παρτιζάν: Eπίσημη η απόκτηση του Κρις Σίλβα

Η μετακίνησή του είχε ουσιαστικά δρομολογηθεί τις προηγούμενες ημέρες και πλέον ολοκληρώθηκε, με τον 29χρονο ψηλό να βρίσκει άμεσα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Ο Σίλβα έμεινε ελεύθερος από τη Φενέρμπαχτσε, μετά την προσθήκη του Ντουάιτ Πάουελ στο ρόστερ της τουρκικής ομάδας, με την Παρτίζαν να κινείται για την περίπτωσή του και να εξασφαλίζει την υπογραφή του.
Κατά τη φετινή παρουσία του στη Φενέρ, ο Γκαμπονέζος αγωνίστηκε σε επτά αναμετρήσεις της EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 1,8 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 0,2 κλεψίματα.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο νέος παίκτης της Παρτίζαν έχει περάσει και από τα ελληνικά παρκέ, καθώς το 2025 φόρεσε για ένα σύντομο διάστημα τη φανέλα της ΑΕΚ, πριν μετακομίσει στην Τουρκία για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε.
Parni valjak jači za Krisa Silvu!✊🏽⚫️⚪️ Doskorašnji košarkaš Fenerbahčea Kris Silva, novo je pojačanje Partizana Mozzart Bet. Centar rođen 19. septembra 1996. u Gabonu, stiže među crno-bele nakon osvojene duple krune u Turskoj u sezoni za nama. Svoju profesionalnu karijeru, Silva je nakon završetka studija na Univerzitetu Južna Karolina gradio od 2019. godine. U NBA ligi, novi centar Parnog valjka je igrao za Majami, Sakramento, Minesotu i Dalas, dok je nastupao i u razvojnoj G ligi. Tokom 2024. godine, Silva je igrao nekoliko meseci u Portoriku i Izraelu, da bi se u avgustu 2025. priključio ekipi AEK-a. U januaru 2026. prešao je u redove turskog šampiona, odakle je danas stigao u Partizan Mozzart Bet. Pravo nastupa u crno-belom dresu, novo pojačanje Parnog valjka će imati od utakmice protiv Zadra.— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 13, 2026