Παρτιζάν: Eπίσημη η απόκτηση του Κρις Σίλβα

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Παίκτης της Παρτίζαν με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Κρις Σίλβα, καθώς ο σύλλογος του Βελιγραδίου ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαμπονέζου σέντερ.

Η μετακίνησή του είχε ουσιαστικά δρομολογηθεί τις προηγούμενες ημέρες και πλέον ολοκληρώθηκε, με τον 29χρονο ψηλό να βρίσκει άμεσα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Σίλβα έμεινε ελεύθερος από τη Φενέρμπαχτσε, μετά την προσθήκη του Ντουάιτ Πάουελ στο ρόστερ της τουρκικής ομάδας, με την Παρτίζαν να κινείται για την περίπτωσή του και να εξασφαλίζει την υπογραφή του.

Κατά τη φετινή παρουσία του στη Φενέρ, ο Γκαμπονέζος αγωνίστηκε σε επτά αναμετρήσεις της EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 1,8 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 0,2 κλεψίματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο νέος παίκτης της Παρτίζαν έχει περάσει και από τα ελληνικά παρκέ, καθώς το 2025 φόρεσε για ένα σύντομο διάστημα τη φανέλα της ΑΕΚ, πριν μετακομίσει στην Τουρκία για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε.