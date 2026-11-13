Έξαλλος ο Ιτούδης μετά τη νέα ήττα της Χάποελ – Αποχώρησε από τη συνέντευξη Τύπου, η κριτική στο πρόσωπό του

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία γνώρισε δεύτερη διαδοχική ήττα από τη Μακάμπι μέσα σε λίγες ημέρες, με τον Δημήτρη Ιτούδη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής.

Το αρνητικό αποτέλεσμα απέναντι στη Μακάμπι προκάλεσε έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό της ομάδας, ενώ ο Έλληνας προπονητής δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του ούτε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Αρχικά, ο Ιτούδης στάθηκε στην έλλειψη ενέργειας που παρουσίασε η ομάδα του στο ξεκίνημα, αλλά και στα 18 λάθη και την αστοχία από την περιφέρεια, τα οποία, όπως εξήγησε, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Η ένταση, ωστόσο, ανέβηκε όταν δέχθηκε ερώτηση σχετικά με τη συμμετοχή του Τόμερ Γκινάτ, ο οποίος ήταν ο πρώτος Ισραηλινός παίκτης που αγωνίστηκε στη φετινή EuroLeague για λογαριασμό της Χάποελ.

Ο Έλληνας τεχνικός αντέδρασε έντονα, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα διαθέτει συνολικά 12 παίκτες και πως η επιλογή του ρόστερ για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν δική του ευθύνη. Μάλιστα, ολοκλήρωσε την απάντησή του σε ιδιαίτερα έντονο ύφος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλετε να ανοίξετε ένα θέμα; Άιντε, ανοίξτε το», πριν σηκωθεί και αποχωρήσει από την αίθουσα.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα από το Ισραήλ κάνουν λόγο για έντονο εκνευρισμό του Ιτούδη και μετά το τέλος του αγώνα, αναφέροντας πως χτύπησε με δύναμη την πόρτα των αποδυτηρίων. Παράλληλα, φέρεται να υπάρχει δυσαρέσκεια στη διοίκηση για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, με την κατάσταση να περιγράφεται ως κρίση.

Ο βασικός μέτοχος της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι, εξακολουθεί να στηρίζει τον Έλληνα προπονητή, σε αντίθεση με τον πρόεδρο και CEO του συλλόγου, Σταβ Σαχάμ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Με τη Χάποελ να μετρά πλέον τέσσερις συνεχόμενες ήττες, τα επόμενα παιχνίδια αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, τόσο για την αγωνιστική ανάκαμψη της ομάδας όσο και για το μέλλον του Ιτούδη στον πάγκο της.