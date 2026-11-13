Η αποστολή της Εθνικής - Ποιους άφησε εκτός ο Γιοβάνοβιτς

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους τιμωρημένους Ζαφείρη και Σάλιακα, ενώ εκτός έμειναν και οι Κωστούλας, Κυζιρίδης. Στον αντίποδα κανονικά διαθέσιμος θα είναι ο Κουρμπέλης που προπονήθηκε χθες (12/11) και δήλωση "παρών" για το κρίσιμο ματς στο Άμστερνταμ.
Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής:
Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Τζολάκης, Μανδάς.
Αμυντικοί: Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Ρότα, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Γιαννούλης.
Μέσοι: Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Ανδρούτσος, Κουτσουπιάς, Τριάντης.
Επιθετικοί: Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Τζόλης, Παυλίδης, Τεττέη, Καρέτσας.