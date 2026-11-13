Η αποστολή της Εθνικής - Ποιους άφησε εκτός ο Γιοβάνοβιτς

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Τέσσερις παίκτες έμειναν εκτός της τελικής 23άδας της Γαλανόλευκης για τον αγώνα με την Ολλανδία. Μέσα ο Κουρμπέλης...

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους τιμωρημένους Ζαφείρη και Σάλιακα, ενώ εκτός έμειναν και οι Κωστούλας, Κυζιρίδης. Στον αντίποδα κανονικά διαθέσιμος θα είναι ο Κουρμπέλης που προπονήθηκε χθες (12/11) και δήλωση "παρών" για το κρίσιμο ματς στο Άμστερνταμ.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής:

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Τζολάκης, Μανδάς.



Αμυντικοί: Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Ρότα, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Γιαννούλης.

Μέσοι: Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Ανδρούτσος, Κουτσουπιάς, Τριάντης.

Επιθετικοί: Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Τζόλης, Παυλίδης, Τεττέη, Καρέτσας.