Ο θρυλικός Stevo «Koska» έρχεται στην Τούμπα για το ΠΑΟΚ – Παρτιζάν – Η συγκλονιστική ιστορία του (vid)

Μία ξεχωριστή παρουσία αναμένεται να έχει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν στην Τούμπα, καθώς στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο Stevo «Koska», ένας από τους πιο εμβληματικούς και πιστούς οπαδούς του συλλόγου του Βελιγραδίου.

Πρόκειται για τον Στέβαν Πέτρεσκι, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του με την ασπρόμαυρη φανέλα της Παρτιζάν. Η παρουσία του στο γήπεδο δεν περιορίζεται στο ποδόσφαιρο, αφού ακολουθεί την αγαπημένη του ομάδα τόσο στις ποδοσφαιρικές όσο και στις μπασκετικές της υποχρεώσεις.

Η ιστορία του είναι πραγματικά ξεχωριστή. Ο ίδιος έχει αποκαλύψει πως βρίσκεται στο πλευρό της Παρτιζάν εδώ και 64 χρόνια, χωρίς να αφήνει τις αποστάσεις ή τις καιρικές συνθήκες να αποτελέσουν εμπόδιο. Μάλιστα, κατοικεί στο Πάντσεβο, περίπου 24 χιλιόμετρα μακριά από το Βελιγράδι, απόσταση που έχει διανύσει ακόμη και με τα πόδια προκειμένου να βρεθεί κοντά στην ομάδα του.

«Ερχόμουν στην Παρτιζάν με βροχή και χιόνι, ακόμη και όταν η θερμοκρασία έπεφτε στους -15 βαθμούς», έχει αναφέρει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του, αποτυπώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τι σημαίνει για εκείνον αυτή η σχέση ζωής.

Η αφοσίωσή του έχει αναγνωριστεί και από την ίδια την οικογένεια της Παρτιζάν. Μάλιστα, τον περασμένο Οκτώβριο, στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για την EuroLeague, οι φίλοι της σερβικής ομάδας τού αφιέρωσαν ένα εντυπωσιακό κορεό στην Stark Arena, με τη μορφή του να δεσπόζει στην εξέδρα. Το μήνυμα που το συνόδευε ήταν χαρακτηριστικό: «Ρυτίδες θα αποκτήσω στο πρόσωπό μου, αλλά εσένα θα σε αγαπώ για πάντα».

Ανάμεσα στις αναμνήσεις που ξεχωρίζει από τις δεκαετίες παρουσίας του στις εξέδρες είναι η αναμέτρηση με την Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς, τον Νοέμβριο του 1984, όταν η Παρτιζάν επικράτησε με 4-0.

Πλέον, ο Stevo «Koska» ετοιμάζεται να βρεθεί και στη Θεσσαλονίκη, για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Μία ακόμη ξεχωριστή διαδρομή για έναν άνθρωπο που έχει κάνει την αγάπη του για την Παρτιζάν τρόπο ζωής και ο οποίος θα βρεθεί σε ένα γήπεδο όπου η αφοσίωση στην ομάδα και οι δεσμοί των οπαδών αποτελούν επίσης αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του.