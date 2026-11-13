Times: «Η UEFA θα μπορούσε πλέον να κινηθεί ποινικά κατά του Ινφαντίνο»

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Μετά την αποτυχία της FIFA να εμποδίσει τη δημοσιοποίηση εγγράφων που αφορούν σχέδια πώλησης του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές.

Νέο επεισόδιο στην «κόντρα» UEFA - Ινφαντίνο προ των πυλών;

Σύμφωνα με τους «Times», η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα μπορούσε πλέον να κινηθεί ποινικά κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο μετά την αποτυχία της FIFA να εμποδίσει τη δημοσιοποίηση εγγράφων που αφορούν σχέδια πώλησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται σχέδια που φέρονται να αφορούν την παραχώρηση εμπορικών συμφερόντων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων ενδέχεται να ανοίξει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ FIFA και UEFA, με τον Τζιάνι Ινφαντίνο να βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

«Η UEFA ενδέχεται πλέον να κινήσει ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ κατά του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο. Η FIFA απέτυχε να εμποδίσει τη δημοσιοποίηση εγγράφων που αφορούν σχέδια για την ΠΩΛΗΣΗ του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές. Τα έγγραφα πρέπει πλέον να δοθούν στη δημοσιότητα» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο δημοσίευμα.