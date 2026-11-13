Θύμισε ποιος είναι με νίκη… επανεκκίνησης

Ο Ολυμπιακός θύμισε στην Ντουμπάι τι ομάδα είναι και πως αν σε βρει… μπόσικο θα σε διαλύσει, σε μια νίκη… επανεκκίνησης για τους «ερυθρόλευκους». Γράφει ο Γιώργος Ρουμελιώτης.

Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού είχαν κακή αίσθηση για το χθεσινό ματς στην Sunel Arena, ελέω και της πρόσφατης αγωνιστικής εικόνας κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και της δύσκολης νίκης την Κυριακή κόντρα στο Μαρούσι.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα φρόντισαν να διαψεύσουν άπαντες. Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν αντίδραση και πήραν τη νίκη – ξέσπασμα που έψαχναν όλοι στον οργανισμό.

Η αναμέτρηση κόντρα στους Σέρβους την περασμένη Παρασκευή (6/11) είχε αφήσει ένα αρνητικό στίγμα στους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός έψαχνε να βρει τον εαυτό του, σε μια ήττα που άφησε προβληματισμό και η εικόνα της ομάδας δεν ήταν αυτή που περίμενε ο κόσμος της και όχι μόνο.

Η ανάγκη για πειστική απάντηση ήταν μεγάλη. Παίρνοντας τις απαιτούμενες ανάσες όλη την εβδομάδα και με κανονικές προπονήσεις, οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στα γνωστά τους στάνταρντς, αυτά που έχει συνηθίσει ο κόσμος τους να βλέπει.

Από το πρώτο λεπτό ο Ολυμπιακός μπήκε πεινασμένος στο παρκέ. Είχε καλύτερη γλώσσα σώματος από την Ντουμπάι, που ορισμένες φορές έμοιαζε ανήμπορη να αντιδράσει. Οι «ερυθρόλευκοι» απενεργοποίησαν όλα τα όπλα του Τσάβι Πασκουάλ, η ομάδα από τα Εμιράτα σούταρε με κακά ποσοστά (7/23τρ.), με τους Πειραιώτες να μην νιώθουν ποτέ ουσιαστική απειλή.

Το κυριότερο είναι ότι ξεμπούκωσαν παίκτες που το είχαν ανάγκη. Αρχικά ο Εβάν Φουρνιέ, που επέστρεψε ύστερα από ένα μήνα απουσίας και κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα έμεινε μακριά από το καλό του πρόσωπο. Όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Γάλλος βρήκε την ευκαιρία να κάνει καλύτερη αποκατάσταση από τον τραυματισμό του και να αλλάξει… τσιπάκι ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την Ντουμπάι. Και το έκανε και με το παραπάνω.

Με 28 πόντους (5/7τρ.) «διέλυσε» κάθε τρικ του Πασκουάλ να τον σταματήσει και έδειξε πόσο έλειψαν οι πόντοι του, με τις απουσίες των Μοντέρο-Ντόρσεϊ. Από κοντά του ο Βεζένκοφ (20π.) που συνεχίζει να γράφει ιστορία με την φανέλα του Ολυμπιακού, έχοντας τρυπήσει κάθε ταβάνι που έχει βρει στον ουρανό του.

Η αλλαγή του Τζόσεφ με τον ΜακΙντάιρ στην αρχική πεντάδα ήταν κάτι που παραξένεψε αρκετούς, ωστόσο βγήκε στον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο Καναδός σημείωσε την καλύτερη του εμφάνιση την φετινή σεζόν με τα «ερυθρόλευκα» (12π.), απελευθερώνοντας και τον ΜακΙντάιρ, ο οποίος με την είσοδο του από την second unit επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις (10π. 7ασ.).

Ο Ολυμπιακός χρειαζόταν ένα restart και το παιχνίδι με την Ντουμπάι φάνταζε πολύ. Οι Πειραιώτες πέτυχαν μια νίκη – επανεκκίνηση, η οποία οφείλει να έχει και συνέχεια. Ο μόνος αντίπαλος που έχουν είναι ο κακός τους εαυτός.

Όσον αφορά στον γκαρντ οι «ερυθρόλευκοι» εξακολουθούν να σκαλίζουν την αγορά, ωστόσο οι επιλογές είναι μετρημένες στο ένα χέρι. Ο Ντάβιντ Τζόουνς Γκαρσία είναι ο διακαής πόθος του Γιώργου Μπαρτζώκα, που τον ανακάλυψε το περσινό Summer League τους Λας Βέγκας.

Ο Δομινικανός γκαρντ και φίλος του Μοντέρο είναι ένας παίκτης που τικάρει τα περισσότερο κουτάκι στα… θέλω του Ολυμπιακού. Μπορεί να παίξει τρεις θέσεις και την δεδομένη χρονική στιγμή είναι ο ιδανικότερος για τους Πειραιώτες, ωστόσο η περίπτωση του είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις της ομάδας, ωστόσο αυτό που μένει να φάνει είναι αν ο ίδιος θέλει να βοηθήσει πρώτα τον εαυτό του και έπειτα την ομάδα, σε ένα σύνολο που τον έχει ανάγκη.