Σοκαρισμένος ο Οβόνο μετά τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ – Θέλει να συναντήσει την οικογένειά του

Σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται ο Χεσούς Οβόνο, μετά το τραγικό περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο του Χεσούς Ντε Μιγκέλ. Ο τερματοφύλακας της Ανδόρας προσπαθεί να διαχειριστεί όσα συνέβησαν, έχοντας τη στήριξη των ανθρώπων της ομάδας του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «Marca», ο 25χρονος γκολκίπερ έχει απομακρυνθεί προσωρινά από τις καθημερινές δραστηριότητες του συλλόγου, ενώ βρίσκεται υπό την υποστήριξη του ιατρικού και ψυχολογικού επιτελείου. Στην Ανδόρα, άλλωστε, προτεραιότητα αποτελεί η ψυχική του υγεία και όχι η αγωνιστική του επιστροφή.

Ο Χεσούς Ντε Μιγκέλ έφυγε από τη ζωή στις 3 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά τον τραυματισμό του στη σύγκρουση που είχε με τον Οβόνο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Τενερίφης με την Ανδόρα για τη Segunda Division.

Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, ο Οβόνο εξέφρασε την επιθυμία να συναντήσει την οικογένεια του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή, προκειμένου να τους μεταφέρει από κοντά τη συμπαράστασή του. Για τον λόγο αυτό, απευθύνθηκε στη διοίκηση της ομάδας του, ζητώντας βοήθεια για να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία.

Μάλιστα, είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να παραστεί στην κηδεία του Ντε Μιγκέλ, ωστόσο του προτάθηκε να μην το κάνει, καθώς μια τέτοια παρουσία θα μπορούσε να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη ψυχολογική του κατάσταση.

Η διοίκηση της Ανδόρας βρίσκεται σε συνεννόηση με την Τενερίφη και αντιμετωπίζει την υπόθεση με διακριτικότητα, σεβόμενη τόσο τον Οβόνο όσο και την οικογένεια του εκλιπόντος.

Από την πλευρά του, ο προπονητής της ομάδας, Κάρλες Μάνσο, ξεκαθάρισε πως ο τερματοφύλακας δεν πρόκειται να δεχθεί καμία πίεση για την επιστροφή του στη δράση.

«Πρέπει να του δώσουμε τον απαραίτητο χώρο, ώστε να αισθάνεται ελεύθερος να αποφασίσει τι θέλει να κάνει, είτε επιθυμεί να επιστρέψει είτε όχι, όταν ο ίδιος νιώσει έτοιμος», ήταν το μήνυμά του.