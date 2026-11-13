Θυμήθηκαν τα παλιά στην Ξάνθη - Γεύμα του Πανόπουλου σε παλαίμαχους παίκτες (pics)

Παρόντες σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές από την δεκαετία του ‘90

Σε κτήμα λίγο έξω από την Ξάνθη πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Χρήστου Πανόπουλου με περίπου 40 πρώην ποδοσφαιριστές και διοικητικούς παράγοντες της Skoda Ξάνθη.

Η συγκεκριμένη, ήταν μια συνάντηση γεμάτη αναμνήσεις από την πορεία της ομάδας και τα χρόνια που σημάδεψαν το ποδόσφαιρο της περιοχής, με τον πρώην ιδιοκτήτη τη ομάδας Πανόπουλο να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Τη συνάντηση την τίμησαν σχεδόν άπαντες οι μεγάλοι άσσοι της ομάδας. Μέχρι και ο Πέτρος Τεγγελίδης ταξίδεψε από τη Στουτγκάρδη της Γερμανίας για να δώσει το «παρών» στο γεύμα και να τιμήσει έτσι τον Χρήστο Πανόπουλο με την παρουσία του και φυσικά παλιοί παίκτες όπως οι Βεριντιάνο Μαρτσέλο, Γιώργος Αθανασιάδης και Μάκης Τζάτζος, που παρέδωσαν παλιά φανέλα της Skoda, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, στην οποία υπήρχαν οι υπογραφές όχι μόνο των τωρινών παριστάμενων αλλά και παικτών του τότε, ακόμα και κάποιων που έχουν πλέον φύγει από τη ζωή.

Παρών ήταν και ο Νίκος Καραγεωργίου που μαζί με τον Τζάτζο είχαν αναλάβει τα διαδικαστικά της οργάνωσης αυτής της μάζωξης. Σταθερά δίπλα στον Πανόπουλο ήταν οι δυο πιο στενοί του συνεργάτες στην ΠΑΕ Άρης Πιαλόγλου και Νίκος Καραγεωργίου και από εκεί και πέρα, βρέθηκαν στο «Κτήμα» τεράστια ονόματα από τις τρεις δεκαετίες του Πανοπουλου στον ΑΟΞ, όπως ο πρωταθλητής Ευρώπης Στέλιος Βενετίδης, ο Ακης Ζήκος, ο Σταύρος Λαμπριακος, ο Θανάσης Κωστούλας Χρήστος Σαμαράς, ο Κωστούλας, ο Στέλιος Σφακιανάκης, αλλά και πρόσωπα που μένουν στην Ξάνθη και την ευρύτερη περιοχή όπως ο Νίκος Κεχαγιάς, ο Χρήστος Μαλαδένης, ο Γιάννης Δημητριάδης, ο Μανώλης Φανουράκης, ο Γιούρι Λοντίγκιν, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, ο Δημήτρης Γεωργούσης, ο Μανώλης Μουστάκης, ο Μανώλης Μπέρτος, ο νυν προπονητής του Μέγα Αλέξανδρου Ιάσμου Βλάσης Καζάκης και πολλοί άλλοι.

Αναμεσά στους προσκεκλημένους ήταν ο σπουδαίος πρώην διεθνής τερματοφύλακας και νυν προπονητής (την τελευταία διετία είναι στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ Ασπροχώματος) Σωτήρης Λυμπερόπουλος.

Πηγή: Thrakisports