Ένας αιώνας ΕΠΟ με τουρνουά Walking Football στην πλατεία Συντάγματος

Αύριο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ποδοσφαιρική ομοσπονδία, ανήμερα της 100ής επετείου από την ίδρυσή της, η ΕΠΟ σε συνεργασία με το περιοδικό δρόμου «ΣΧΕΔΙΑ» ενώνει παλαίμαχους ποδοσφαιριστές σε μια γιορτή ποδοσφαίρου, συμμετοχής και αλληλεγγύης.

Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας:



«Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η ομάδα του Περιοδικού δρόμου «ΣΧΕΔΙΑ» συνδιοργανώνουν στην Πλατεία Συντάγματος το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 ένα ξεχωριστό τουρνουά Walking Football, με τη συμμετοχή μικτών ομάδων παλαιμάχων ποδοσφαιριστών και της ομάδας Walking Football της «ΣΧΕΔΙΑΣ». Μια συνάντηση με κοινό παρονομαστή την αγάπη για το ποδόσφαιρο και το μήνυμα ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα σπίτι για όλους.



Με αυτή τη φιλοσοφία, η ΕΠΟ προωθεί το Walking Football, μια ήπια μορφή ποδοσφαίρου που δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και φυσικής κατάστασης να παραμείνουν ενεργοί, με ιδιαίτερη απήχηση στις μεγαλύτερες ηλικίες και στους ανθρώπους 55+. Πέρα από τη σωματική άσκηση, το Walking Football προσφέρει πολύτιμες ευκαιρίες κοινωνικοποίησης, συντροφικότητας και ψυχικής ευεξίας, αποδεικνύοντας ότι η χαρά του παιχνιδιού δεν έχει ηλικία.



Σε αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου, παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές που έγραψαν τη δική τους ιστορία στα ελληνικά γήπεδα ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της ΕΠΟ και ετοιμάζονται να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο, αυτή τη φορά με διαφορετικό ρυθμό, αλλά με την ίδια αγάπη για το παιχνίδι.



Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν μικτές ομάδες παλαιμάχων, φέρνοντας κοντά ποδοσφαιριστές που εκπροσώπησαν διαφορετικούς συλλόγους, αλλά μοιράζονται την ίδια αγάπη για το παιχνίδι. Αυτή τη φορά, θα βρεθούν στην ίδια ομάδα, στέλνοντας ένα όμορφο μήνυμα ενότητας, συναδέλφωσης και αλληλεγγύης, με το ποδόσφαιρο να γίνεται η κοινή τους γλώσσα.



Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν οι: Βασίλης Αναστασίου, Ηλίας Ατματσίδης, Λύσανδρος Γεωργαμλής, Λάμπρος Γεωργιάδης, Ανδρέας Ζώης, Τάκης Καραγκιοζόπουλος, Λούκας Καράδημος, Χάρης Κοπίτσης, Δημήτριος Λαζάρου, Νικόλας Λιβαθηνός, Χρήστος Λουκίνας, Στέλιος Μανωλάς, Γιάννης Μαρτιναίος, Δημήτρης Μισαηλίδης, Τάκης Πάντελης, Γιώργος Πετρίδης, Σάββας Τσαμπούρης, Ιγνάτιος Φιλιππούσης και Κώστας Φραγκολιάς και Τζερόνιμο Μπαράλες.



Ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση έχει η ομάδα Walking Football που υποστηρίζεται από το περιοδικό δρόμου «ΣΧΕΔΙΑ» και μέσα από το ποδόσφαιρο δημιουργεί ευκαιρίες συμμετοχής, ενδυνάμωσης και κοινωνικής επανένταξης για ανθρώπους που έχουν βιώσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.



Η συγκεκριμένη συνάντηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιείται την ημέρα της επετείου ίδρυσης της ΕΠΟ και συμπίπτει με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τη δημιουργία της ποδοσφαιρικής ομάδας αστέγων της «ΣΧΕΔΙΑΣ». Αυτή τη φορά, το σημαντικό δεν θα είναι ποιος θα κερδίσει, αλλά ότι όλοι θα βρεθούν στο ίδιο γήπεδο, με την ίδια φανέλα και την ίδια διάθεση να μοιραστούν τη χαρά του παιχνιδιού.»