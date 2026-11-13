Στήριξη Κατσουράνη σε Μπακασέτα - «Πρέπει να είναι στην Εθνική...»

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Υπέρ της συμμετοχής του αρχηγού της Εθνικής στην αποστολή τάχθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής.

Ο Τάσος Μπακασέτας επέστρεψε στην αποστολή της Εθνικής για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Σερβία, για το Nations League και ο Κώστας Κατσουράνης στήριξε τον αρχηγό της «γαλανόλευκης».

Με δηλώσεις τιυ στην εκπομπή «Muchachos» των Betarades ο Κατσουράνης και αναφέρθηκε στην κριτική που δέχεται κατά καιρούς ο Μπακασέτας και εξήγησε γιατί θεωρεί απόλυτα δικαιολογημένη την παρουσία του στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

«Όταν μιλάμε για τον αρχηγό, για εμένα δεν υπάρχει συζήτηση. Δεν εξετάζω αν είναι καλός ή κακός. Από τη στιγμή που παίζει σε καλό επίπεδο, πρέπει να είναι στην Εθνική ομάδα».

Μάλιστα, αναφερόμενος στην κριτική που δέχεται ο διεθνής μεσοεπιθετικός, χαρακτήρισε «καφενειακή» τη λογική πίσω από το ερώτημα «πού πάμε με τον Μπακασέτα», παίρνοντας σαφή θέση υπέρ της παρουσίας του στις επιλογές της Εθνικής.