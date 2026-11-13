Σε σκληρή επιφάνεια στο Μάριμπορ το tie της εθνικής με τη Σλοβενία

Οι αγώνες, λοιπόν, θα φιλοξενηθούν στο Tenis Klub Branik στο Μάριμπορ της Σλοβενίας, σε indoor hard court.
Το πρόγραμμα των δύο ημερών:
• Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2027: Δύο ματς μονού με ώρα έναρξης 13:00.
• Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2027: Διπλό και αντίστροφα μονά με ώρα έναρξης 11:00.
Το tie διεξάγεται λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση του Australian Open, οπότε η συμμετοχή ή όχι του Στέφανου Τσιτσιπά, λογικά θα εξαρτηθεί από την πορεία του στη Μελβούρνη.
Η σύνθεση της εθνικής θα ανακοινωθεί τον Ιανουάριο.