Σε σκληρή επιφάνεια στο Μάριμπορ το tie της εθνικής με τη Σλοβενία

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Η γηπεδούχος Σλοβενία επέλεξε ποια θα είναι η έδρα στην αναμέτρηση με την Ελλάδα για τα πλέι οφ του World Group I του Davis Cup.

Οι αγώνες, λοιπόν, θα φιλοξενηθούν στο Tenis Klub Branik στο Μάριμπορ της Σλοβενίας, σε indoor hard court.

Το πρόγραμμα των δύο ημερών:

• Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2027: Δύο ματς μονού με ώρα έναρξης 13:00.

• Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2027: Διπλό και αντίστροφα μονά με ώρα έναρξης 11:00.

Το tie διεξάγεται λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση του Australian Open, οπότε η συμμετοχή ή όχι του Στέφανου Τσιτσιπά, λογικά θα εξαρτηθεί από την πορεία του στη Μελβούρνη.

Η σύνθεση της εθνικής θα ανακοινωθεί τον Ιανουάριο.