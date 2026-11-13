Σαρωτικός έκτακτος έλεγχος στην ΕΟΚ από το κράτος!

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Το γενικό λογιστήριο του κράτους κάνει φύλλο και φτερό τα πάντα στην Ομοσπονδία του μπάσκετ.

Σε έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) προχωρά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μετά τις σοβαρές δικαστικές εξελίξεις που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Η υπόθεση, που ξεκίνησε με καταγγελίες για φαινόμενα δωροδοκίας και χειραγώγησης αγώνων, περνά πλέον και στο πεδίο της οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας, με την κυβέρνηση να ενεργοποιεί τον δημοσιονομικό ελεγκτικό μηχανισμό, όπως αναφέρει το "Bankingews.gr".

Με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων συγκροτήθηκε τριμελής ελεγκτική ομάδα, η οποία αναλαμβάνει να διερευνήσει τα ζητήματα που τέθηκαν στο αίτημα του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Το σχετικό έγγραφο φέρει ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2026, ενώ μία ημέρα αργότερα, στις 23 Οκτωβρίου, δόθηκαν οδηγίες για την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών ελέγχου.

Η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού έγινε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Στην απόφαση γίνεται ρητή αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις στην ΕΟΚ, στις καταγγελίες που διερευνώνται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, αλλά και στην προσωρινή αναστολή των κρατικών επιχορηγήσεων προς την Ομοσπονδία.

Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της νομιμότητας και της διαφάνειας στη διαχείριση των δημόσιων πόρων.