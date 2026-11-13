GBL: Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής - Ποιοι σφυρίζουν στο Άρης-Ολυμπιακός

Με τα φώτα στραμμένα στο "Αλεξάνδρειο" για τη μάχη Άρη-Ολυμπιακού, η ΚΕΔ έκανε γνωστούς που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής.
Αναλυτικά οι ορισμοί:
Σάββατο 14.11
SUNEL Arena 17.00: ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας ELABET Τσιμπούρης-Μαλαμάς-Τεφτίκης (Ντίνος)
Γ. Μπουρούσης 17.30: Καρδίτσα Ιαπωνική - ΠΑΟΚ Καρπάνος-Μαρινάκης-Μηλαπίδης (Τέγα)
Δ. Τόφαλος 17.30: Προμηθέας Π. Βίκος Cola - Ηρακλής Σκανδαλάκης-Θεονάς-Παπαϊωάννου (Θεοδωρόπουλος)
Κυριακή 15.11
Telekom Center Athens 13.00: Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός H Hotels Collection Κατραχούρας-Λόρτος-Αθανασιάδης Αθ. (Κυρτάτας)
Α. Παπανδρέου 13.00: Περιστέρι - Μύκονος Πουρσανίδης-Ζακεστίδης-Λιαρομκμάτης (Μωϋσιάδης)
Σ. Καραδήμας 16.00: Βίκος Φalcons - Μαρούσι Τηγάνης-Αγραφιώτης-Αναστασιάδης (Τζαμάκου)
Αλεξάνδρειο 17.30: Άρης - Ολυμπιακός Συμεωνίδης-Πιτσίλκας-Τζιοπάνος (Λαζαρίδης)