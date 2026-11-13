Η Πορτογαλία τιμά τον Κριστιάνο – Όλοι οι διεθνείς θα φορέσουν το «7» προς τιμήν του

Με έναν ιδιαίτερο και άκρως συμβολικό τρόπο ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, θέλοντας να αναγνωρίσει την τεράστια προσφορά του αρχηγού της, ο οποίος έβαλε τέλος στην παρουσία του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έπειτα από 23 χρόνια.

Στην αναμέτρηση του Σαββάτου (14/11) απέναντι στη Δανία, στην Μπράγκα, οι Πορτογάλοι διεθνείς έχουν αποφασίσει να εμφανιστούν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας όλοι τη φανέλα με τον αριθμό «7». Πρόκειται για τον αριθμό που έγινε συνώνυμο του CR7 και συνόδευσε τις μεγαλύτερες στιγμές του με το εθνόσημο.

Η πρωτοβουλία ανήκει στους αρχηγούς της ομάδας, το τεχνικό επιτελείο και τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, οι οποίοι συμφώνησαν να αποδώσουν με αυτόν τον τρόπο φόρο τιμής στον σπουδαίο Πορτογάλο. Ο Ρονάλντο ολοκλήρωσε τη διεθνή του πορεία με 234 συμμετοχές και 146 γκολ, αριθμοί που αποτυπώνουν το μέγεθος της διαδρομής του.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς θα είναι η πρώτη της Πορτογαλίας μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του. Το γήπεδο της Μπράγκα αναμένεται κατάμεστο, αφού τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί.

Το δωμάτιο που παραμένει άδειο προς τιμήν του

Η αναγνώριση της προσφοράς του Ρονάλντο δεν περιορίζεται μόνο στην ιδιαίτερη εμφάνιση των διεθνών. Ένα ακόμη συγκινητικό στοιχείο αφορά το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας, όπου το δωμάτιο 201, το οποίο χρησιμοποιούσε επί σειρά ετών ο CR7, παρέμεινε κενό κατά την πρώτη συγκέντρωση της αποστολής χωρίς εκείνον.

Η απόφαση αυτή αποτέλεσε έναν συμβολικό τρόπο να διατηρηθεί η παρουσία του στον χώρο όπου έζησε τόσες σημαντικές στιγμές με την εθνική ομάδα, προκαλώντας θετικά σχόλια από τους συμπαίκτες και τα μέλη της αποστολής.

Ποιος θα πάρει τη φανέλα με το «7»;

Ένα από τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά αφορά τον ποδοσφαιριστή που θα αναλάβει να φορέσει στο μέλλον τον αριθμό που καθιέρωσε ο Ρονάλντο. Η σχετική δήλωση των αριθμών για τα παιχνίδια με τη Δανία και την Ουαλία στην UEFA αναμένεται να γίνει το βράδυ της Παρασκευής, οπότε και θα αποκαλυφθεί ποιος θα πάρει τη σκυτάλη.

Υπενθυμίζεται πως η Πορτογαλία έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Nations League, ενώ μετά το παιχνίδι με τη Δανία θα ταξιδέψει στο Κάρντιφ για την αναμέτρηση με την Ουαλία.