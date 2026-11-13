Super League: Η Κάτια Κοξένογλου επανεξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο της World Leagues Association

Η αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League επανεξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της World Leagues Association, για τετραετή θητεία, κατά τις σημερινές αρχαιρεσίες του παγκόσμιου θεσμικού οργανισμού.

Η αν. Πρόεδρος της Super League θα συμμετέχει σε όλες τις θεσμικές διαδικασίες της World Leagues Association, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από ανώτατα στελέχη κορυφαίων πρωταθλημάτων, όπως της Premier League (Αγγλία), της Serie A (Ιταλία), της LaLiga (Ισπανία), της LFP (Γαλλία), της DFL (Γερμανία), της Saudi Pro League (Σαουδική Αραβία), J. League (Ιαπωνία), MLS (ΗΠΑ) και της Liga MX (Μεξικό).

«Η επανεκλογή της κ. Κοξένογλου δίνει, για μια ακόμα φορά, ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στην ίδια, για το έργο που προσφέρει στην World Leagues Association, όσο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πιστοποιώντας τα βήματα προόδου που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια» αναφέρει η ανακοίνωση της Super League.

Η αναπληρώτρια Πρόεδρος της Super League Κάτια Κοξένογλου (και αντιπρόεδρος του Ατρόμητου), μετά την επανεκλογή της σημείωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

«Η εξωστρέφεια αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο της στρατηγικής της Super League. Όλοι μαζί, βαδίζουμε σε ένα δρόμο που οδηγεί στη βελτιστοποίηση των πρακτικών για την εξέλιξη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα: Με τεχνολογικά εργαλεία που διασφαλίζουν ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία του, με διεθνείς συνεργασίες που αποβλέπουν στην απόκτηση τεχνογνωσίας, με τεράστιες επενδύσεις στην ανάπτυξη των γηπεδικών υποδομών, με την έμφαση στην εκπαίδευση των νέων ποδοσφαιριστών. Η στρατηγική εξέλιξη της Super League δεν είναι συγκυριακή.

Οι διοικήσεις της, με συντονισμένες κινήσεις τα τελευταία χρόνια, ενισχύουν αποτελεσματικά τους βασικούς άξονες ανάπτυξης της Super League, με συγκεκριμένες επιλογές που οδηγούν σε απτά αποτελέσματα.

Ευχαριστώ τις ποδοσφαιρικές Λίγκες, οι οποίες απαρτίζουν την World Leagues Association, που με εξέλεξαν, για μια ακόμα φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο».