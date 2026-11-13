Δεν έχει δεχτεί γκολ από την Ανδόρα το Γιβραλτάρ, αήττητη η Εσθονία

Ανδόρα και Γιβραλτάρ αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο φετινό Nations League, με τη γηπεδούχο να έχει 1 βαθμό σε 3 ματς και τη φιλοξενούμενη 2 σε ισάριθμα παιχνίδια. Για την 5η αγωνιστική του 4ου ομίλου της Γ’ κατηγορίας το Λουξεμβούργο υποδέχεται την Εσθονία.

Και οι τέσσερις έως τώρα κόντρες της Ανδόρας με το Γιβραλτάρ είχαν «0-1 γκολ». Η Ανδόρα δεν σκόραρε σε καμία από αυτές (δύο ήττες με 1-0).

Από το 2010 καθοδηγεί την Ανδόρα ο Κόλντο Άλβαρες, ο οποίος ως τερματοφύλακας αγωνίστηκε 12 χρόνια στην Ανδόρα FC. Στις 5 έως τώρα παρουσίες της στο Nations League νίκησε σε 2/25 παιχνίδια της, αμφότερες οι νίκες της με αντίπαλο το Λίχτενσταϊν. Οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο 56χρονος προπονητής αγωνίζονται είτε σε άσημες ομάδες της Ισπανίας είτε σε συλλόγους της Ανδόρας. Δεν έχει καλέσει κανέναν παίκτη από την Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες που μετέχει στο Κόνφερενς Λιγκ, δεδομένου ότι η πρωταθλήτρια Ανδόρας βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε Ισπανούς ποδοσφαιριστές. Πέντε νίκες στους 22 αγώνες του στη διοργάνωση μετράει από την πλευρά του το Γιβραλτάρ, δύο επί του Σαν Μαρίνο και επί του Λίχτενσταϊν και μία επί της Αρμενίας. Στο τρέχον τουρνουά έχει δύο ισοπαλίες σε ισάριθμα ματς, με Ανδόρα εντός και Μάλτα εκτός. Ο 41χρονος Άγγλος Σκοτ Γουάιζμαν καθοδηγεί από πέρσι την ομάδα, έχοντας περάσει πρώτα από τις μικρότερες εθνικές της χώρας. Έχει καλέσει 6 παίκτες της Λίνκολν Ρεντ Ιμπς που αγωνίζεται στο Κόνφερενς Λιγκ. Η διπλή ευκαιρία υπέρ του Γιβραλτάρ σε συνδυασμό με περιορισμό στον αριθμό τερμάτων βγάζουν πιθανό combo, χωρίς όμως να ενισχύουν σημαντικά την απόδοση.

Το Λουξεμβούργο ξεκίνησε με εκτός έδρας νίκη 2-1 επί της Βουλγαρίας στον όμιλο, όμως στη συνέχεια μέτρησε τρεις συνεχόμενες ήττες χωρίς να σκοράρει, από Ισλανδία (0-3), Εσθονία (1-0) και Βουλγαρία (0-2). Ο επί 17 χρόνια διεθνής παίκτης του, Τζεφ Στράσερ, το καθοδηγεί από πέρσι. Εκτός μένουν ξανά οι μέσοι Σινάνι (Σαμπντόρια) και Μπαρέιρο (Μπενφίκα), ενώ τιμωρημένος είναι ο αμυντικός της Μπατούμι, Κάρλσον. Η Εσθονία παραμένει αήττητη στον όμιλο, έχοντας κρατήσει ανέπαφη την εστία της στα τρία τελευταία παιχνίδια της. Οι 11 από τους παίκτες της αποστολής αγωνίζονται στο εγχώριο πρωτάθλημα. Νίκησε το Λουξεμβούργο και στις 3 επίσημες συναντήσεις τους, σε όλες χωρίς να δεχτεί γκολ. Επιστρέφει ο βασικός μέσος της Μπόχουμ και παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές αυτήν τη στιγμή στην εθνική, Κάρολ Μετς.

Προσεκτική στην άμυνα η Εσθονία και με καλή παράδοση απέναντι στο Λουξεμβούργο. Υψηλές οι τιμές στο διπλό (3,40), ικανοποιητικές και στο στοίχημα «χωρίς ισοπαλία».

183. ΑΝΔΟΡΑ - ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ Χ2 2,20

186. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΕΣΘΟΝΙΑ 2 DNB 2,22