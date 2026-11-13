Στη διάθεση του Ντε Λα Φουέντε ο Γιαμάλ ενόψει Αγγλίας

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν αγωνίστηκε την Πέμπτη 12/11 στο παιχνίδι της Ισπανίας στην Πράγα με την Τσεχία, ωστόσο τα νέα για τον Λουίς ντε Λα Φουέντε είναι ευχάριστα.
Ο σταρ της Μπαρτσελόνα ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο γόνατο και θα είναι στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για τον αγώνα με την Αγγλία την Κυριακή (15/11) στη Μαδρίτη.
Η Ισπανία έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Nations League.
«Είναι διαθέσιμος και θα είναι μαζί μας σήμερα» τόνισε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των Πρωταθλητών Κόσμου.