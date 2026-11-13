Αλβανία: Εγκώμια Μαράν για Πήλιο - «Εμφανίσεις υψηλού επιπέδου...»

Ο αμυντικός της ΑΕΚ αγωνίστηκε βασικός στη νίκη της Αλβανίας με τη Φινλανδία για το Nations League.

Η Αλβανία, στο παιχνίδι που έγινε την Πέμπτη 12/11 νίκησε με 2-0 και ο Σταύρος Πήλιος αγωνίστηκε βασικός και πραγματοποίησε άλλη μια πολύ καλή εμφάνιση το τελευταίο διάστημα.

Ο διεθνής αμυντικός αγωνίστηκε για 90 λεπτά και αγωνίστηκε ως εξτρέμ αλλά και ως εσωτερικό μέσος και αποθεώθηκε στην εκπνοή αγώνα όταν έγινε αλλαγή.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ρολάντο Μαράν αποθέωσε τόσο τον Πήλιο αλλά και έναν πρώην παίκτη της ΑΕΚ τον Μάριο Μιτάι.

«Η έμφαση δεν δίνεται μόνο σε έναν σταθερό σχηματισμό, αλλά και στην ευελιξία, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου. Δεν είναι μόνο ο Πήλιος. Και ο Χισάι τα πήγε πολύ καλά, όπως και ο Μιτάι, ο οποίος δεν αγωνίζεται στον συνηθισμένο του ρόλο, αλλά ανταποκρίνεται πολύ καλά. Έχουμε, λοιπόν, διαφορετικούς ποδοσφαιριστές που έχουν πραγματοποιήσει εμφανίσεις υψηλού επιπέδου», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου.